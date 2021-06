El espacio político que lidera el intendente Pablo Javkin está decidido a ser protagonista en estas elecciones de medio término. Lo que tanto había pedido cuando era diputado provincial, después concejal y luego secretario general de la municipalidad cuando era intendenta Mónica Fein; finalmente se ha dado: El reordenamiento y ampliación del Frente Progresista se dio por los votos, Javkin le ganó al socialismo en 2019 y ahí empezó otra historia. El fallecimiento de Miguel Lifschitz sólo acelera los tiempos. “Hay que tratar de expresar localmente y también a nivel nacional algo que represente lo que significa la gestión local”, dijo el intendente Pablo Javkin a Rosario/12. Habrá que esperar y ver cómo sigue su buena relación con el diputado provincial de Igualdad Rubén Giustiniani para encarnar una candidatura nacional. Javkin tiene en claro que quiere espacios nacionales para dirigentes de máxima confianza como la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck y el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Schmuck precisamente le dijo a este diario que ella se inclinaría hasta por cambiar el nombre de Frente Progresista: “Ese nombre está muy ligado al partido que condujo el nucleamiento durante 30 años que fue el socialismo”, dijo pero por ahora “es sólo una idea”. Y agregó que “’Arriba Rosario’ fue muy significativo para nosotros, ‘Arriba Santa Fe’ podría serlo también”, propuso.

Al intendente Javkin y a su espacio Creo dentro del Frente Progresista no le asustan las internas. Como autor de la ley de Boleta Única sabe que lo que no se puede juntar por consenso lo termina ordenando el electorado en los comicios generales. “El desafío es que podamos expresar lo que representa nuestra gestión en Rosario”, dice Javkin y empieza a tejer la ampliación del Frente hacia otros espacios como el de Igualdad de Giustiniani y el de Ciudad Futura “por más que después no se pueda llegar a una síntesis total” en las postulaciones.

El intendente de Rosario sabe que con el partido socialista los acuerdos serán difíciles. “Hubo dos presupuestos en debate (desde que asumió el intendente) y nunca se arrimaron a conversar ni hicieron ningún comentario favorable a la gestión”, confiaron a este diario desde el entorno cercano a Javkin en referencia al socialismo que hoy más que nunca se encierra en sus propios laberintos de los que deberá ver cómo sale.

“Nosotros tenemos un fuerte interés en fortalecer el Frente Progresista y ampliarlo fundamentalmente. La elección de Pablo (Javkin) y de todo el Frente en Rosario fue una muestra clara de que no necesariamente hay que elegir un lado de la grieta sino todo lo contrario: Superar esa grieta y empezar a trabajar en pos de construir una alternativa que la gente apoye y que sea un paso para superar esa grieta en la ciudad y también en las elecciones nacionales”, dijo Schmuck a este diario.

Para la concejala “estamos en un momento en el que la gente está cansada de votar en contra de y quiere optar por una alternativa que les asegure una forma de hacer política, una forma de construir y ejecutar políticas públicas. En nuestro caso tiene que ver con la cercanía, con escuchar mucho a los vecinos, con trabajar en la mejora de la vida cotidiana de la gente. Pero también con una construcción nacional que permita a la gente distinguir que la experiencia de Rosario se puede replicar en la provincia y también a nivel nacional”.

La presidenta del Concejo cree que después de la lamentable pérdida de Lifschitz que era un referente para todo el espacio, “es el momento en el que la figura de Pablo Javkin tiene el enorme compromiso de tomar la posta para liderar ese espacio y ampliarlo”.

-La reformulación y ordenamiento del Frente Progresista que tanto reclamó Javkin en el pasado, finalmente ¿se dio por los votos?—preguntó Rosario/12.

-Totalmente, de hecho la experiencia de “Arriba Rosario” que logró ganar la intendencia en el 2019 se fue ampliando y fortaleciendo y nos parece una buena experiencia para expandir en estas elecciones de medio término porque bajo la conducción de Javkin se han sumado nuevos sectores que antes no estaban en este espacio -respondió Schmuck.

Desde el sector de Creo no se muestran preocupados si no hay una síntesis total y se debe ir a un proceso de internas. “Hay que recordar que Javkin es el autor de la Boleta Única y nosotros siempre estuvimos a favor de fortalecer el proceso de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) porque creemos que es una manera muy democrática, transparente y abierta para que frentes y partidos diriman sus diferencias, que suelen ser menores, pero que en términos de candidaturas a veces hace falta discutir para fortalecer después la propuesta en las elecciones generales”, apuntó Schmuck.

La presidenta del Concejo Municipal de Rosario es partidaria de cambiarle el nombre al Frente Progresista. “No sé, podría ser Arriba Santa Fe. Nosotros estamos muy identificados con el nombre Arriba Rosario que me parece es más amplio que el Frente Progresista que siempre estuvo muy asociado al partido que lo conducía que durante 30 años fue el socialismo. Esa época terminó, ahora hay otros liderazgos como es el caso de Pablo (Javkin) que no viene del socialismo sino que le ha ganado al socialismo en las últimas elecciones, por lo que creo que también los vecinos y vecinas de la ciudad y de la provincia interpretan que es una nueva etapa y que si eso se ve reflejado en el nombre mucho mejor”, concluyó.