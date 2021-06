La ex diputada Elisa Carrió abrió una nuevo frente en la interna de Juntos por el Cambio, el del radicalismo. "Hay gente que sin conocer la política quieren llegar a la Casa Rosada", apuntó la referenta de la Coalición Cívica con el objetivo puesto en Facundo Manes, el precandidato favorito de la UCR para dar la disputa en las legislativas bonaerenses, y puso en duda el rol del neurocientífico en la alianza: "Hay que ver si Manes quiere la unidad", dijo.

Carrió realizó las declaraciones en la noche del domingo en el canal TN, cuando Manes estaba junto al referente porteño de la UCR Martín Losteau en Jujuy para acompañar al gobernador Gerardo Morales en los festejos por la victoria electoral en las legislativas provinciales, que parecían definidas con solo el 30 por ciento de las mesas escrutadas. "Voy a hablar de Manes, que es un buen chico...parece, yo no sé. Una cosa es ser neurocientífico y otra es tener cultura", describió la ex diputada.

La presencia de Manes en Jujuy reafirma que será el afil del radicalismo para disputar la interna de Juntos por el Cambio en la Provincia, donde el PRO mantiene una interna abierta para posicionar dos candidatos para encabezar la lista de diputados: el ex presidente Mauricio Macri impulsa a su primo Jorge Macri --ante la negativa de María Eugenia Vidal de ser la candidata conciliadora-- y Horacio Rodríguez Larreta impulsa a su vicejefe Diego Santilli, que cruzó la General Paz y cambió su domicilio a su casa en un conutry de Nordelta, partido de Tigre.

Carrió lleva varias semanas intentando ser la carta mediadora en la interna de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense y se ofrece como diputada a encabezar la lista, pero como salió a vociferar días atrás, la Coalición Cívica está siendo dejado de lado por los otros socios de la alianza. "Para mi es un sacrificio volver, pero si es por la unidad, voy a ir", se victimizó anoche en TN, a pesar de anunciar sus intenciones en diciembre pasado, y se aseguró no salir como perdedora: "Si hay lucha, no voy a estar. No cuenten conmigo".

La referenta de la Coalición Cívica jugó su carta en la interna del PRO al asegurar que "no es Santilli el que impide la unidad" y abrió el juego en su círculo cercano por herencia política al apuntar contra Manes. "Hay que ver si Manes quiere la unidad", lo embarró y aseguró que el neurocientífico quiere "ingresar a la política para llegar a la presidencia en dos años".

"Quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada con una especie de mesianismo que no es cristiano", sacó la carta de la fe católica la ex candidata presidencial e insistió: "Hay gente que quiere llegar a la Casa Rosada en helicóptero, gente que sin conocer la política quieren llegar a la Casa Rosada como una cuestión religiosa. Quieren que todos nos pongamos a disposición de ellos".

Entre tanto fuego amigo, la ex diputada también utilizó la carta de la grieta para posicionarse como posible salida de la interna de Juntos por el Cambio, que parece encaminarse a una definición a través de las PASO: "Ir a una interna garantiza una lucha funcional al kirchnerismo", aseguró Carrió.

En esa línea, mandó un mensaje a todos los integrantes de la alianza de derecha al sostener que en los próximos comicios "no se define el 23" y un mensaje particular al jefe de gobierno porteño: "Horacio está muy bien posicionado como candidato para Presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021".

"Él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr, en lo posible, generar un consenso para evitar una PASO", aseguró Carrió sobre Larreta y pidió "no poner los proyectos personales por delante en este momento".

En diciembre pasado, durante una entrevista con Joaquín Morales Solá, Carrió no solo anunció su decisión de ser candidata a diputada en Buenos Aires sino que adelantó que no descartaba presentarse como postulante a la gobernación en 2023.