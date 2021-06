Juntos por el Cambio sigue siendo una interna a cielo abierto. De eso, precisamente se quejaron desde el espacio de Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica cuestionó al PRO por sus constantes disputas públicas: "Hay mucho destrato a los que acompañamos y a mi personalmente que trato de estar con todos. El radicalismo y mi partido se cansaron del destrato". La tensión con la Coalición Cívica ocurre a horas de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresara también su hartazgo y llamara a terminar con "la novela del PRO". Ambas declaraciones son nafta sobre un incendio que tiene a distintos sectores del PRO enfrentados por las listas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En este último territorio, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, cruzó en persona al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para frenar la llegada como candidato del vicejefe porteño Diego Santilli.



Carrió hace meses que viene diciendo que puede encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires. Y hace poco saludó la posibilidad de que se sume el neurocientífico Facundo Manes por el radicalismo. Pero la dirigente se encuentra con una interna virulenta en el territorio bonaerense que enfrente a Jorge Macri con Santilli, como enviado de Larreta. Además de esos dos, habría una tercera lista de Emilio Monzó, a quien Carrió quiere bien lejos. El crecimiento de la disputa en los medios de comunicación parece haber hartado a la dirigente.



"Si no hay un llamado a la grandeza, yo puedo mediar pero no me dejan unir a la oposición .Las ambiciones personales son superiores", cuestionó Carrió. "Hay mucha política que no entiende eso porque solo vive de la ambición y así no se puede salvar a un país", sostuvo la dirigente, que dijo que el radicalismo está igual que su espacio y ambos están cansados del "destrato" del PRO (en su entorno aclararon que no era un mensaje contra Larreta ni contra María Eugenia Vidal). "Todos están especulando como si se tratara del poder y no de la Argentina", se quejó. La dirigente afirmó que hay que buscar "la unidad con los mejores candidatos, con grandeza y con renunciamientos".

No es el primer aviso que hace Carrió al crecimiento de la tensiones internas. Hace algunos días, sostuvo que "no hay derecho moral alguno que permita que la dirigencia política juegue con fuego, tanto del oficialismo y de la oposición".

Otro de los avisos previos de que las cosas no están nada bien entre los aliados lo dio el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro: "Desde la Coalición Cívica siempre tuvimos vocación de ampliar y consolidar Juntos por el Cambio. La estrategia no se puede discutir por los diarios, requiere de diálogo, confianza, seriedad y responsabilidad".

En la Coalición Cívica, enfatizan esto último que dijo su presidente como la clave del malestar: "Hay dirigentes que quieren discutir todo por los medios y están más ansiosos de tener una línea en un diario que de llevar adelante la estrategia de manera responsable y sería". Aclararon que en este punto ni Carrió ni la Coalición Cívica está objetando a un potencial aliado en particular. Esta semana Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, almorzaron con José Luis Espert. Y hace algunas semanas el jefe de Gobierno hizo lo propio con Ricardo López Murphy. Con ambos hay negociaciones avanzadas.



Carrió no fue la única que dio señales de hartazgo. Otro que se manifestó en la misma línea fue Morales. "Más allá de los votos queremos parar al radicalismo con una alternativa e ir a las PASO a confrontar con los candidatos del PRO, que hasta ahora se ponen y se sacan sólo entre ellos; se olvidan del radicalismo". Sobre las distintas disputas que se vienen ventilando (otra es Bullrich contra Maria Eugenia Vidal), Morales llamó a terminar con la "telenovela del PRO" que, sostuvo, es hoy Juntos por el Cambio.

Telenovela bonaerense



No obstante, la telenovela continúa. Luego de que Diego Santilli diera señales de que se presentará como candidato en la interna bonaerense, Jorge Macri reunió a la mesa provincial de Juntos por el Cambio y le asestó un comunicado en el que dejan claro que no es querido ni requerido.





El texto lleva la firma de Jorge Macri, pero también del titular de la UCR, Maximiliano Abad y de la pata peronista, representada por Joaquín de la Torre. "Nadie le pide a Santilli que venga a la provincia. Están pensando solo en el supuesto beneficio para Larreta y su criterio personalista", aclararon en el PRO bonaerense. Tampoco parece haber gustado que sean Larreta y Bullrich los que negocian con Espert para integrarlo como candidatos en las listas bonaerenses.



De hecho, el viernes Larreta viajo a Olavarría y tuvo una reunión con intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires y Jorge Macri le apareció de sorpresa. Le reiteró en la cara lo que viene diciendo en público: que los candidatos de la provincia de Buenos Aires se eligen en ese distrito y no en otros, al igual que las alianzas. Según contaron en su entorno, le dijo a Larreta: “Para ser muy claro: no hay ninguna encuesta -y vos lo sabes- que muestren que Diego es mejor candidato que yo y para mí soy mejor candidato que él. Forzar una PASO del mismo espacio es obligar a que todos los intendentes la sufran”. Desde el entorno de Larreta, relativizaron la existencia de ese diálogo y dijeron que hubo consenso en que el PRO debe tener un único candidato. ¿Como lo resolverán? Dicen que por consenso. Por estas horas, es lo que más falta en Juntos por el Cambio.