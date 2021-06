La cantante Christina Aguilera respaldó a Britney Spears tras las declaraciones que la estrella pop hizo el pasado 23 de junio cuando apeló contra la tutela legal que su padre, Jamie Spears, tiene sobre ella hace 13 años. "Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea”, expresó Aguilera en las redes sociales.



Pese a que la industria musical las presentó siempre como enemigas, Aguilera se solidarizó con Britney Spears a través de un largo hilo de Twitter que acompañó con una fotografía de ambas tomada hace unos 25 años. "Estos últimos días estuve pensando acerca de Britney y de todo por lo que está pasando. Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano que desee tener el control de su propio destino no pueda vivir su vida como desea”, escribió.



“Ser silenciada, ignorada, acosada o que te nieguen el apoyo quienes están más ‘cerca’ de ti es la cosa más agotadora, devastadora y humillante imaginable. El daño mental y el emocional que puede causar a un ser humano no debe tomarse a la ligera”, continuó la artista. Y agregó: “Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo, su privacidad, su espacio, su curación y su felicidad”.

Aunque "no sé lo que pasa a puerta cerrada en esta conversación, muy personal pero muy pública", admitió, "todo lo que puedo hacer es compartir desde el fondo de mi corazón aquello que he oído, leído y visto en los medios". "La condena y la desesperación de esta súplica de libertad me hace creer que la persona que una vez conocí vivió sin compasión ni decencia por parte de aquellos que la controlan”, lamentó.

“Una mujer que trabajó bajo las condiciones y las presiones más inimaginable, se merece toda la libertad posible para vivir la vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Se merece todo el amor verdadero y todo el apoyo del mundo”, concluyó Aguilera, quien en oportunidades anteriores ya había desplegado fuertes críticas contra la industria musical por ser un "negocio con reglas masculinas", donde tuvo que ver a su "madre muchas veces en posiciones de debilidad y muy dominada".

FreeBritney

En la última semana, fueron varias las figuras famosas que expresaron públicamente su apoyo a Britney Spears, entre ellas Mariah Carey, Miley Cyrus, Brandy, Sarah Jessica Parker, Rose McGowan, Rosie O’Donnell, Vera Wang y las hermanas Kardashian.

También le dio su apoyo quien fue su pareja entre 1999 y 2002, Justin Timberlake. “Después de lo que hemos visto hoy (por las declaraciones de la cantante ante el tribunal), todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Más allá de nuestro pasado, bueno o malo, y da igual hace cuánto tiempo fuera, lo que le está pasando no es justo. A ninguna mujer se le debería restringir tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Nadie debería jamás ser retenido contra su voluntad, o tener que pedir permiso para acceder a aquello por lo que ha trabajado tan duro”, escribió el músico, quien en febrero ya había hecho una disculpa pública por sus errores del pasado, tras el estreno del documental Framing Britney Spears.



Desde hace 13 años, Jamie Spears está a cargo de la conservatorship de Britney: una figura que en los Estados Unidos se aplica sobre adultos muy mayores o personas que sufren desórdenes mentales inhabilitantes. Por primera vez en todo este tiempo, el pasado 23 de junio Britney Spears declaró a favor de sí misma para pedir que se revise su situación y se suspenda el ejercicio de la tutela por parte de su padre, quien se hizo cargo de ella después de los resonados episodios de 2007, cuando la salud mental de la artista se vio comprometida y, luego de ser internada, fue declarada incompetente para manejar su propia vida.



“Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron que no podía. Tengo un DIU, pero no me dejan ir al médico para quitarlo porque no quieren que tenga más hijos. Esta tutela me está haciendo mucho más daño que bien”, declaró la artista hace una semana ante la jueza Brenda Penny. “Me siento intimidada, excluida y sola. Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos”, reclamó entonces.