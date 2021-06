HBO anunció este martes que el próximo 1º de octubre estrenará, por streaming y en cines la película The Many Saints of Newark. Se trata de la precuela de la aclamada serie Los Soprano, que estuvo al aire entre 1999 y 2007.

La historia del film se centra en un adolescente Tony Soprano en las calles de Nueva Jersey, y cómo pasa de ser un chico desinteresado por la escuela que se involucra cada vez más en los negocios mafiosos de su familia. El joven Tony es interpretado por Michael Gandolfini, el hijo del fallecido actor James Gandolfini, quien hiciera del mafioso adulto en la serie.

"Las leyendas no nacen: se hacen", dice el trailer de la película, cuya producción se vio retrasada por la pandemia de coronavirus. La acción transcurre en los años 60 y se ve el conflicto entre descendientes de italianos y negros en Newark. Además del joven Gandolfini, completan el elenco, Ray Liotta, Jon Bernthal, Vera Famiga, Billy Magnussen, Corey Stoll, Michaela de Rossi, Alessandro Nivola, John Magaro y Leslie Odom Jr.

El guión fue escrito por David Chase, el creador de la serie, en coautoría con Lawrence Konner, el responsable de La sonrisa de Mona Lisa. The Many Saints of Newark fue dirigida por Alan Taylor, que estuvo a cargo de varios episodios de la serie de original y de Juego de Tronos.

Estrenada en 1999, la serie fue aclamada por la crítica y el público y se convirtió en una de las más celebradas de la historia de la televisión norteamericana. De hecho, muchos consideran que la llamada "era de oro de la TV", que puso a las series por encima de las películas en lo que va de este siglo en Hollywood, es un fenómeno que se inició con Los Soprano.

Producida por Warner Brothers se espera que su estreno en el último tramo de 2021 ayude a que The Many Saints of Newark tenga chances en la temporada de premios en la carrera hacia el Oscar.