Una vez más, el oficialismo de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo aprobó dos Decretos de Necesidad y Urgencia que refieren a la pandemia, a pesar de la oposición de Juntos Por el Cambio. El primero, el 411, prorroga hasta el 9 de julio las restricciones a la circulación estipuladas por el semáforo epidemiológico; el segundo, el 167, extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de este año. Mientras tanto, al igual que viene sosteniendo con los últimos DNUs presidenciales, JxC insistió en su rechazo de minoría argumentando que las disposiciones del Ejecutivo "violan la división de poderes" y provocó al Frente de Todos llamándolo a incluir el proyecto de Emergencia Covid en el temario de la sesión del jueves. De momento, el FdT no cuenta con los apoyos necesarios en Diputados para sancionar el proyecto de ley que establece parámetros sanitarios para enfrentar la pandemia, por lo que no se debatirá esta semana.

Con la excusa de dar tratamiento a los DNU presidenciales, oficialismo y oposición volvieron a cruzarse por la gestión de la pandemia. De la misma manera que, en el pasado, el foco del debate se había puesto en las clases presenciales o la adquisición de vacunas, esta vez uno de los principales temas de discusión giró en torno a la decisión del gobierno de restringir el cupo diario de pasajeros que llegan del exterior. "La variable Delta va a llegar a la Argentina, por lo que demorar un poco su llegada a la espera de tener mayor población vacunada es una estrategia inteligente", destacó Pablo Yedlin (FdT), luego de compartir una serie de gráficos que daban cuenta de que "si bien la situación es de mejora, hay que entender que sigue siendo de gran gravedad". "El decreto termina con un derecho constitucional como es el de entrar y salir libremente del país, dejando sin ninguna contemplación a argentinos librados a su suerte en el exterior sin saber hasta cuando", denunció, por otro lado, Gustavo Menna (JxC), quien acusó al gobierno nacional de "desbaratar el principio de división de poderes" al prorrogar los dos DNUs.

"Esto es una barbaridad, el presidente viola las autonomías provinciales. La pretensión del Ejecutivo de dictar disposiciones locales mediante un DNU no solo es inconstitucional sino que es contrario a nuestra historia y el federalismo", acusó Pablo Tonelli, uno de los principales voceros de JxC en la Bicameral de Trámite Legislativo. Además de cuestionar al oficialismo por la demora en el tratamiento de varios decretos presidenciales - que durante la comisión se estableció que se discutirían el lunes próximo -, Tonelli argumentó que tanto el DNU 167 como el 411 "no se adecúan a la Constitución" porque la situación de excepcionalidad propia de marzo del 2020 "se terminó cuando el Congreso volvió a sesionar". "El presidente pasará a la historia como el presidente de los DNU", ironizó Menna, y llamó al Frente de Todos a incorporar la ley de Emergencia Covid al temario del jueves. "Son ustedes los que no están poniendo en tratamiento la ley", provocó el diputado radical, integrante del interbloque cuyo rechazo, junto al de los diputados cordobeses de Juan Schiaretti y los lavagnistas, impide la sanción de la ley.

Uno de los momentos más picantes del debate se dio durante la intervención del radical Luis Petri. "Ha sido desastrosa la gestión de la pandemia, tanto en el 2020 cuando sometieron a los argentinos a una cuarentena eterna y boba, como con las vacunas", disparó Petri, con un discurso de campaña en el que incluyó críticas al sistema de vacunación - "el fracaso más estrepitoso que ha llevado a la muerte de miles de argentinos" -, la compra de vacunas - "el gobierno aún no explicó por qué no cerró contrato con Pfizer" - y la restricción de ingreso de pasajeros del exterior - "nuevamente están avasallando garantías constitucionales"-. En un momento, el presidente de la Bicameral, Marcos Cleri, lo interrumpe y le pide: "Diputado, vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo". En ese momento, Petri explota y, a los gritos, le dice a Cleri que se calle. "Usted no me manda a callar. ¿Ya terminó de grabar su videíto para las redes?", lo chicaneó Cleri.

El cruce duró unos minutos, hasta que tomó la palabra el senador del FdT Daniel Lovera, quien celebró que las medidas sanitarias fueran "oportunas, razonables y sectorizadas", y rechazó los cuestionamientos de la oposición asegurando que "lo único que dejan en evidencia es la utilización de la pandemia con intenciones políticas".