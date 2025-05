La Corte Suprema de Santa Fe ratificó un fallo que reconoce el daño genético causado por la exposición al glifosato, un componente tóxico presente en herbicidas. De esta manera ratificó que, entre otras cosas, una sentencia ordena una distancia mínima de mil metros para pulverizar productos con este tipo de tóxicos.



Esta problemática no es algo reciente, sino que se viene estudiando desde hace años. En 2022, la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud de la Región Centro (REDINASCE), publicó un estudio donde se relaciona el cáncer y los factores ambientales en provincias del centro del país, mencionando a diversos agrotóxicos, entre ellos el glifosato.

Por otro lado, en 2020, científicos del CONICET y de la Universidad del Litoral (UNL) publicaron nuevos estudios donde se muestra el efecto negativo que tiene el glifosato sobre la salud reproductiva. Sin embargo, el daño que puede causar este componente en la salud es algo que se comenzó a discutir mucho tiempo antes de que surgieran estos estudios.

“Esto se remonta a casi 9 años atrás con una familia de una localidad de Santa Fe que presenta un recurso de amparo ambiental contra la comuna, es decir, contra, en este caso, Piamonte, y contra titulares de silos donde se acopian los granos y galpones que están instalados en el pueblo que tienen bidones de glifosato”, explicó Gabriela Vizental, periodista especializada en ciencia y ambiente, en su columna de la 750.

“Este recurso de amparo ambiental fue por afecciones en la salud de quienes formaban parte de esa familia por exposición a los agrotóxicos”. En este caso, el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe ordena que los productos con glifosato se pulvericen a un mínimo de mil metros de distancia y promueve la agroecología en zonas de resguardo, es decir, dentro de esos mil metros.

Además, controla que los silos y galpones cuenten con cortinas forestales, prohíbe a las maquinarias dentro del pueblo; y declara como inconstitucionales a las leyes que permiten fumigar cerca de viviendas, y de centros de educación, salud y recreación.

“¿Qué es lo que tuvieron en cuenta los jueces? Por supuesto, los peritajes médicos, los cientos y miles de estudios científicos realizados en el país por distintos investigadores, y algo que se llama el perfil epidemiológico de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe”, explicó Valeria Román, fundadora de la Red Argentina de Periodistas Científicos (RADPC).

Y añadió: “Esto gracias a lo que se llaman los campamentos sanitarios que los realizaron el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario que está encabezado por Damián Verzeñassi”.

“Cientos de datos del perfil epidemiológico dicen que quienes viven en esas zonas de los pueblos fumigados y tienen entre 15 y 45 años tienen un riesgo de morir por cáncer que se incrementa 2,5 veces”, aseguró

La provincia de Santa Fe se encuentra en un proceso de reforma de su Constitución, por lo que este fallo es un gran paso para una producción que sea más amigable con sus habitantes.

“Sienta un precedente de acá en adelante y, por supuesto, no perder esta oportunidad de incluir en la nueva Constitución este derecho a una producción que no dañe a las personas porque no cabe duda que la ciencia sirve y mucho más lo estamos viendo en estos casos, cuando se refuerza que los agroquímicos, para muchos agrotóxicos, enferman y matan a las personas”, remarcó Vizental.

