Un tribunal de Los Ángeles rechazó la demanda de Britney Spears de poner fin a la custodia de sus asuntos personales y negocios otorgada a su padre, Jamie Spears, desde 2008. La semana pasada, la cantante brindó un crudo testimonio sobre las restricciones que padece -como no poder tomar decisiones sobre su salud reproductiva- e imploró: “Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”.

“La solicitud del tutor de suspender a James P. Spears inmediatamente después de la designación de Bessemer Trust Company of California como tutor exclusivo de la herencia se niega sin perjuicio”, estableció la resolución judicial de este jueves que lleva la firma de la magistrada Brenda Penny.

La semana pasada, la cantante se presentó ante la justicia con el deseo de ser escuchada y contó que ha trabajado sin parar, que sus tutores la han medicado con litio y que no le permiten retirarse el DIU cuando ella tiene la voluntad de tener más hijos. Britney sostuvo que todas estas decisiones tuvieron el visto bueno de su padre.

“El litio es (un medicamento psiquiátrico) muy, muy fuerte y un medicamento completamente diferente al que yo he estado tomando -relató la cantante-. Me sentía borracha. Ni siquiera podía defenderme. Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Les dije que estaba asustada e hicieron que seis enfermeras diferentes vinieran a mi casa para monitorearme mientras estaba tomando este medicamento que para empezar no quería tomar”.

Hasta el momento, Jamie Spears no hizo comentarios sobre la decisión de la jueza, pero el martes hizo una presentación judicial para que se investigue “la veracidad de los alegatos y reclamos” hechos por Britney y aseguró que solo quiere lo mejor para su hija.

Asimismo, Spears pidió investigar a Jodi Montgomery, una de las representantes que tiene la cotutela de la cantante, a quien señaló como la persona que controla todos los aspectos que tienen que ver con la vida personal y los tratamientos médicos de Britney.

La abogada de Montgomery, por su parte, presentó un escrito en el que afirmó que su clienta “ha apoyado de forma incansable el bienestar de Britney” y que no tiene problemas en presentarse ante el tribunal.

La controversia en torno al caso legal de Britney Spears cobró nuevo impulso tras el lanzamiento en febrero del documental "Framing Britney Spears", que cuenta el proceso hacia su colapso emocional y el nombramiento de su padre como tutor. El flim le dio aún más fuerza a un movimiento en redes sociales que se agrupa bajo el hashtag #FreeBritney y apoya el fin de la tutela.

La justicia de Los Ángeles otorgó en 2008 a Jamie Spears la conservatorship de su hija- Esta figura legal se utiliza en Estados Unidos en casos de adultos muy mayores o personas que sufren desórdenes mentales inhabilitantes. El año anterior, Britney había sufrido un colapso luego de su divorcio en 2006 del bailarín Kevin Federline y había perdido la tutela de sus dos hijos.

Cantantes como Christina Aguilera y otras figuras del espectáculo han apoyado a Britney para que recupere su libertad. "Toda mujer debe tener derecho sobre su cuerpo", aseguró quien fuera compañera de Britney en el Club de Mickey Mouse.

La próxima audiencia del caso está programada para el 14 de julio.