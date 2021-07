Wally Funk, una experimentada piloto de 82 años que en la década del 60 fue rechazada por la NASA por ser mujer, será una de las personas que acompañarán al multimillonario Jeff Bezos en el primer viaje tripulado al espacio de Blue Origin, previsto para el próximo 20 de julio.



Además de ser la primera instructora de vuelo estadounidense de la historia, Funk también es reconocida por ser una de las 13 aviadoras --más tarde apodadas Mercury 13-- que en 1961 aprobaron todos los exámenes necesarios para ingresar al cuerpo de astronautas de la NASA pero fueron rechazadas por ser mujeres. Luego de una larga batalla, en 1983, consiguieron su cometido, cuando Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en volar al espacio.

"Nadie ha esperado más tiempo. Es hora. Bienvenida a la tripulación, Wally. Estamos encantados de que vueles con nosotros como invitada de honor", escribió en su cuenta de Instagram el propietario de Blue Origin, Jeff Bezos.



Se espera que el vuelo espacial, que despegará desde una zona desértica de Texas y llevará a los pasajeros justo por encima de la llamada Línea de Karman --que marca la frontera con el espacio, a cien kilómetros de altura--, dure once minutos.

Junto a Funk viajará el fundador de Amazon y su hermano, Mark Bezos, así como un cuarto pasajero que se impuso en la subasta lanzada por Blue Origin al pagar 28 millones de dólares, cuyo nombre aún no ha sido revelado. Ese dinero, indicó la compañía en un comunicado, se donará a la fundación de Blue Origin, llamada Club for the Future, que busca inspirar a los más jóvenes a estudiar carreras científicas y dedicarse a la exploración del espacio.



Bezos comparte su obsesión con otros multimillonarios como Richard Branson (Virgin y Virgin Gallactic), que se propone trasladar al espacio el modelo actual de viajes aéreos, con trayectos a altísima velocidad y transporte a hoteles en otros planetas, y Elon Musk (Tesla y SpaceX), que ha expresado deseos de fundar una ciudad en Marte que tenga un millón de habitantes en 2050.

Junta de firmas contra Bezos

A pocos días del despegue, alrededor de 80.000 usuarios firmaron un controvertido petitorio en Change.org para que el fundador de Amazon y Blue Origin no regrese a la Tierra de su viaje al espacio.

Según informaron medios locales, muchas de las personas que adhirieron al documento titulado "No permitan que Jeff Bezos regrese a la Tierra" dicen haber trabajado en Amazon y no guardar un buen recuerdo de su paso por el gigante del comercio minorista.

"Los multimillonarios no deberían existir... en la tierra o en el espacio, pero si deciden lo último, deberían quedarse allí"; "Que se les permita volver a la Tierra es un privilegio, no un derecho"; y "La Tierra no quiere a personas como Jeff, Bill, Elon y otros multimillonarios similares", son algunas de las consignas que figuran en el documento.



Otra solicitada similar, llamada "petición para no permitir el reingreso de Jeff Bezos a la Tierra", lleva acumulada más de 21.800 firmas.

Blue Origin

Bezos fundó Blue Origin en el año 2000. Según anuncia la empresa de exploración espacial en su página, su objetivo es “beneficiar a la Tierra”, ya que en un futuro “la humanidad necesitará expandirse, explorar, encontrar nuevas energías y recursos materiales y trasladar industrias que dañan la Tierra al espacio”.

Al igual que SpaceX de Elon Musk, Blue Origins trabaja con cohetes reutilizables y apuesta por lograr ofrecer servicios de turismo espacial.

El pasado 26 de mayo, en una reunión virtual de accionistas de Amazon, Bezos anunció que abandonará el puesto de máximo responsable de la compañía el próximo 5 de julio, cuando se oficializará el traspaso a su sucesor, Andy Jassy.

De esta forma, Bezos afirmó que tendrá más tiempo para centrarse en su trabajo filantrópico y en la gestión de sus otras empresas, Blue Origin y el diario The Washington Post.