El presidente y flamante presidente del PJ participa esta tarde en la jornada "Alberto habla con el peronismo", convocada por el partido para conmemorar al líder histórico del movimiento justicialista. Alberto compartirá la charla con el escritor y conductor de radio Alejandro Dolina, el presentador Patricio Barton, el músico Marcelo ‘Gillespi’ Rodríguez y la periodista y presidenta de Télam, Bernarda Llorente.



En sus redes el partido, además de convocar al acto homenajes, también dejó un saludo en la memoria de su fundador: "A 47 años de la desaparición física de quien fuera tres veces presidente de todos los argentinos y argentinas, seguimos honrando su legado: justicia social, independencia económica y soberanía política. Viva Perón. Perón Eterno".



"No defendemos ni defenderemos jamás otra causa que no sea la causa del pueblo", citó el presidente Alberto Fernández al ex presidente y fundador del Partido Justicialista, Juan Domingo Perón, para recordarlo en el 47 aniversario de su muerte, el 1 de julio de 1974. "Nos dejó un líder que mantuvo siempre una lealtad inquebrantable hacia su pueblo, hasta entonces olvidado. Su legado nos guía en cada paso que damos", sostuvo Alberto.

Por su parte, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, también recordó al líder del movimiento justicialista, durante un acto de entrega de computadores del Plan Conectar en Lomas de Zamora, al destacar las políticas de gratuidad y acceso libre a la universidad pública, como parte de un eje en las políticas públicas para asegurar el "derecho universal". "Al eliminar aranceles --en la educación universitaria-- el país puede tener mucha más materia gris, que si fueran sólo 100 mil los elegidos", señaló.

El homenaje a Perón también estuvo presente en la sesión de la Cámara de Diputados, donde tomó la palabra José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista hasta la reciente asunción de Alberto Fernández, quien recordó el legado "imborrable" del fundador del Partido Justicialista. "Una de las cosas más destacadas que podemos decir es que, precisamente, argentinos y argentinas, trabajadores y trabajadoras, dejaron de ser un número, para empezar a tener dignidad, y reemplazar en muchos casos el par de paquetes de yerba que pagaban por su trabajo, por tener un salario digno", subrayó.

En las redes sociales los mensajes de homenaje se multiplicaron con los #PerónVive y #PerónEterno, que se convirtieron en tendencia. El jefe de Gabinete, Santiago Cafieron, fue uno de los que dedicó palabras de homenaje para el líder del movimiento: "Ser solidarios. Unirnos para luchar. Persuadir. El peronismo está unido y con más fuerza que nunca", celebró Cafiero.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, resaltó: "Perón, tres veces presidente, impulsó como nadie la industria, la vivienda, la salud y la educación. A él debemos el enorme legado que reivindicamos todos los días: la lucha por la justicia social". En tanto, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, reafirmó su legado: "Inspirados en su ejemplo, seguimos trabajando para desarrollar la investigación científica y ejercer nuestros derechos de soberanía en todo el territorio nacional".

A su vez, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sosutvo: "No son tiempos de dudas, hay demasiado en juego. En la pandemia que transitamos, el legado humanista de Juan Domingo Perón nos enseña que debemos priorizar la salud y la vida de la población, pues mientras las tengamos, todo el resto es posible de recuperar y así hemos obrado con la responsabilidad que la hora exige".