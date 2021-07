DOMINGO 4



CINE

Fritz Lang en América La muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood. Hoy se proyectará Mala mujer (1945), en donde un cajero de banco infelizmente casado, que tiene un raro talento para la pintura, luego de conocer a una prostituta de la que se enamora le hace creer que es un pintor de éxito. La chica y su novio, un individuo sin escrúpulos, aprovechan la ocasión para explotarlo. Y Los sobornados (1953), donde un sargento de policía investiga el aparente suicidio de un compañero corrupto, cuando de repente le ordenan detener la investigación. Decidido a descubrir el misterio, continúa con la pesquisa y pronto descubre qué hay detrás del asunto.

A las 15 y 18, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $150.

Se va a acabar El documental realizado por el experimentado director David Blaustein (Cazadores de utopías, Botín de guerra, Hacer patria y Fragmentos rebelados, entre otros documentales) y Andrés Cedrón (La Caracas) recoge los testimonios silenciados de trabajadoras y trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales durante la última dictadura cívico militar, enfrentando el intento de desmantelar la industria y desarticular a la clase obrera organizada. Acompañando la vida cotidiana de ayer y hoy, los personajes humanizan las pequeñas y grandes resistencias que el movimiento obrero logró llevar a cabo frente a la represión. Con entrevistas a Carlos Leguizamón (delegado de la fábrica Cattaneo), Roberto Digón (Secretario Gral. del Sindicato del tabaco), María Luisa Rodríguez (delegada textil- Alpargatas), Germán Valdivieso (delegado de subterráneos), Ana María Putelli (delegada bancaria) y César Loza (Secretario Gral. Sindicato Portuario).

A las 22.30, disponible en la TV Pública

TEATRO

Con este cuerpo en este mundo Los artistas asistirán a una cita. El lugar no aparece en los mapas. Sin embargo, podrán conectarse en un lugar al que llamaremos: nube. La invitación propone llevar un paisaje íntimo para no olvidar los colores del mundo. Dicen que la piel es una cartografía que guarda memorias. La mixtura de sus voces, evoca un idioma olvidado que el viento recuerda. La obra fue construida a partir de un intercambio entre artistas de teatro, danza, música, diseño de vestuario y multimedia, residentes en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, República Dominicana, País Vasco, Italia, Francia y China. La compañía Cuerpoequipaje presenta su nuevo espectáculo, una experiencia performática virtual que podrá verse online. Dirección: Tatiana Sandoval.

A las 12 y 19, disponible en http://www.alternativateatral.com.ar/

Entrada: gorra virtual desde $300.

ETCÉTERA

El Rastrojero Fantasma Rafael Hernandez, otrora conductor y alma mater del ciclo radial Piso 93, idea y conduce una nueva creación, “un vehículo sonoro rústico y confiable, tropical y pagano, diseñado para andar por lo desparejo del aire”. Dedicado a la world music del Río de la Plata, y otros géneros aledaños y adyacentes, el programa saldrá al aire una vez por semana por la FM folklórica de Radio Nacional. En cada emisión Rafael Hernandez compartirá el aire con un invitado que presentará sus temas preferidos. Hoy será el turno de la pianista Noelia Sikunas.

A las 20, por Radio Nacional Folklórica FM 98.7

LUNES 5

ARTE

Ciudad invisible Este proyecto concebido bajo el abordaje curatorial del artista y crítico cultural español Marcelo Expósito reúne una selección de obras icónicas de artistas latinoamericanos en relación a una estética y temática común: “el distópico espacio urbano que hemos de re-habitar”. De la mano de históricos fotógrafos modernos en diálogo con artistas contemporáneos, la muestra comprende una multiplicidad de expresiones y soportes. Reúne obras de Grete Stern, Horacio Coppola, Humberto Rivas, Marcelo Brodsky, Narcisa Hirsch, RES, Roberto Riverti, Carlos Trilnick, Juan Travnik, Jose Alejandro Restrepo, Facundo de Zuviría, Marcos López, Santiago Porter, Andrés Denegri, Francisco Medail, Andres Duran, Martín Carrizo, Sofía Durrieu y Luciana Lamothe. Hasta el 3 de agosto.

En Rolf, Esmeralda 1353. Visitas con reserva previa en [email protected]

Marina de Caro Presenta Tierra de las emociones perdidas, un ejercicio en el cual la artista se pregunta: "¿Cómo mostrar los diálogos posibles entre el arte y la educación? ¿es posible un manifiesto visual? El arte es la gran tierra donde ensayamos otros mundos posibles y, sin duda, es un espacio para compartir. La escuela es la gran tierra donde ensayamos otros mundos posibles y sin duda es un espacio para compartir”. La muestra incluye una escultura de yeso y bronce, manteles/espacios para Picnic pintados al óleo sobre textiles, trece pinturas suspendidas realizadas en óleo sobre papel, cosidas a máquina; y una escultura flotante en alambre de aluminio. Acompaña la exposición una entrevista realizada a la artista, por la periodista, crítica de arte y curadora Marie Maertens. Se podrá visitar con cita previa y respetando el protocolo.

En Ruth Benzacar Galería de Arte, J. Ramírez de Velasco 1287. Gratis.

Un decir Cámara, un espacio de experimentación curatorial dentro de Barro Galería, presenta una muestra curada por Guillermo Daghero, artista visual, poeta, editor e investigador, quien reúne en Un decir a siete artistas muy diferentes en sus orígenes, carreras y preocupaciones artísticas pero con un interés en común: la palabra y el texto. Las palabras, el fragmento escrito o el cuerpo del texto es la imagen del conjunto de obras que componen la muestra: “Las fuentes de estos textos-cuerpos son muy diversas: la literatura clásica como en el caso de Huenú Peña, la música para Pauline Fondevilla, la exploración de su biblioteca personal para Hernán Camoletto, la posibilidad de un alfabeto que cree palabras de acuerdo al contexto para Nicolás Machado, un acto de purificación como lo es para Rocío Moreno o la exteriorización de pensamientos y reflexiones propias para Soledad Sánchez Goldar y Facundo Días”. Hasta el 17 de julio.

En Barro Galería, Caboto 531. Gratis.

Ahora, en este instante La artista coreana Kim Yun Shin presenta una muestra en donde aborda el concepto chal-la: el momento preciso en que sucede algo. La exposición reúne algunas de sus obras pictóricas, escultóricas y performáticas más emblemáticas. La muestra cuenta con la curaduría de Cecilia Medina y la coordinación general de Teresa Ran Kim, directora del Museo Kim Yun Shin, y narra, a través de una selección de 34 obras, momentos en los cuales acontecieron hechos sociales y políticos de trascendencia mundial, que fueron transformadores para la vida y la obra de la artista coreana. Hasta el 6 de agosto

En el Centro Cultural Coreano, Maipú 972. Gratis.

MARTES 6

CINE

Cine independiente y de autor La Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional siguen presentando este ciclo semanal online que reúne una programación especial de documentales y ficción. Vicenta, de Darío Doria (martes 13); Day Two, de Christian Gracz (martes 20); y Mawiza Ñi Pewma, El Sueño de la Montaña, de Ailén Herradón (el martes 27 de julio). Hoy se estará disponible Fragmentos de una amiga desconocida, de Magda Hernández Morales. En el 2007 Cristina Vázquez y la directora del documental trabajaban en el restaurante donde ocurrió la redada policial que la convirtió en “La reina del martillo”. La película narra cómo, sin pruebas, se convirtió a una adolescente en sospechosa perfecta, condenándola a prisión perpetua. La programación estará acompañada por una charla introductoria con las directoras y directores. Las películas estarán disponibles hasta el martes siguiente.

A las 19, en https://www.youtube.com/user/bibnal

Este niño necesita aire fresco Durante el mes de julio continúa el programa de cine Haus-Kino, presentado por el Goethe-Institut en Argentina y Uruguay y el Goethe-Zentrum en Paraguay. Los primeros y terceros martes de mes se ofrece en la plataforma Goethe on Demand una película alemana, reciente o clásica, con subtítulos en español y acceso libre y gratuito. Hoy podrá verse Este niño necesita aire fresco, de Caroline Link, que narra la historia de uno de los humoristas más apreciados de Alemania. La infancia de Hape Kerkeling estuvo llena de humor, pero al mismo tiempo estuvo marcada por experiencias dolorosas y traumáticas en la República Federal de los años 60 y 70. Su madre sufría episodios de depresión profunda y lo más difícil era hacerla sonreír, mientras que con su abuela mantuvo una relación muy especial.

Disponible en https://widerstand.goethe-on-demand.de/

ARTE



El color es una línea en el tiempo “En la forma y el color se inicia la obra de Verónica Di Toro. Sus investigaciones se traducen en series que son exhibidas por primera vez, donde explora una interrelación fundamental dentro de la abstracción geométrica. En sus trabajos, se apropia del cuadrado como núcleo que avanza como un mismo elemento cambiante, donde por momentos se funde, se independiza, genera vínculos, se va complejizando e incluso se sintetiza. Al igual que maestros como Albers, Tomasello, Espinosa, esas exploraciones sobre una misma forma, que denomina ´Cuadrículas´, demuestran las muchas posibilidades que ofrece un camino aparentemente estrecho”, explica Joaquín Almeida, curador de esta muestra que reabre sus puertas tras las restricciones.

En el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano - MACLA, Calle 50 entre 6 y 7, La Plata. Gratis.

Artists’ Film International Proyecto colaborativo impulsado por Whitechapel Gallery de Londres que desde 2007 reúne anualmente alrededor de veinte instituciones con el objetivo de presentar una multiplicidad de culturas. El programa presenta un panorama contemporáneo de las múltiples formas de la cultura audiovisual, explorando los límites del videoarte, el film de artista y el cine de exposición. La selección se realiza a partir de un tema rector, siendo este año el Cuidado. En esta ocasión, Fundación Proa presenta la obra Torontoides, de Julia Sbriller y Joaquín Wall. Para la edición 2021, la muestra se presenta en formato online con presentaciones semanales cada martes hasta octubre.

Disponible en proa.org

MIÉRCOLES 7

MÚSICA

La Fernández Fierro La orquesta que revolucionó la escena del tango con su potente sonoridad y puesta en escena celebra sus veinte años de trayectoria con un concierto en vivo en el Teatro Broadway, a mitad de aforo en su amplia sala y con todos los protocolos de prevención correspondientes. La orquesta de doce músicos regresa así con sus shows de tango con puesta de rock, en los que presenta temas nuevos y aquellos que forman parte de Ahora y siempre, su último disco, ganador de los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Tango Orquestal. La Fierro nació en 2001 y desde entonces ha cautivado a la audiencia de Argentina y el mundo con su estilo potente y emotivo, llevando su música por Europa, Oceanía y Latinoamérica e ingresando en escenarios históricamente relacionados con el rock. Abre: El Tape Rubín.

A las 21, en el Teatro Broadway, Av. Corrientes 1155. Entrada: $800.

ETCÉTERA

Retratos ciegos El libro editado por Mansalva, realizado a distancia durante 2020, reúne dibujos de Juliana Laffitte con poemas de Albertina Carri. Juliana Laffitte artista visual y parte del colectivo Mondongo mandaba sus dibujos hechos con los ojos vendados y la guionista, directora y artista audiovisual Albertina Carri escribía sus poemas. La presentación se hará a través del canal de YouTube de Fundación Andreani y contará con la presencia de Juliana Laffitte desde Buenos Aires y de Albertina Carri desde Venecia. Este es el primer evento de un ciclo que explora nuevas formas de presentar un libro. En este caso la invitada es la artista visual Lux Valladolid, quien estará a cargo de la presentación de un relato onírico creado en su totalidad con material disponible en la web: un presentador autómata, Berlín y Buenos Aires conectadas por chat, Madonna con dientes de oro y memes de Spiderman. Videos virales, momentos cursis y escenarios distópicos.

A las 18, disponible en www.youtube.com/fundacionandreaniok

ARTE

Localidades agotadas Los artistas Lolo y Lauti le rinden homenaje al teatro porteño. En Localidades agotadas, su primera presentación como artistas de la galería Barro, reciben al público de gala y brillantina, con Florencia Vecino bailando en la entrada y unas gradas al mejor estilo teatro off, donde no falta la alfombra roja, para observar atentos los testimonios de la histórica vedette Pochy Grey, descalza y con plumas y Kado Kostzer recordando los tiempos del mítico Di Tella en contrapunto con la Revista. Una cinta de borlas VIP divide la sala y anticipa el ícono porteño, que se erige homenajeando en video a los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. El camino hasta el Obelisco lo escolta Claudia Sanchez haciendo de Hamlet y Marcela Sinclair personificando a Drácula. Hasta el 17 de julio.

De lunes a viernes de 12 a 18 en Barro Galería, Caboto 531.

Emilia Gutiérrez Marcada por una vida trágica, Emilia Gutiérrez (1928-2003) desarrolló una obra singular, abocada a la pintura figurativa y alejada de las búsquedas experimentales de los años sesenta. En 1975, por recomendación de su psiquiatra debido a las alucinaciones que le provocaban los colores, abandonó la pintura para dedicarse exclusivamente al dibujo. Esta exposición presenta una selección de sus obras realizadas en tinta sobre papel, desde entonces hasta su muerte. Mediante el trabajo minucioso y preciso de la línea sobre el plano, Gutiérrez plasmó una gran cantidad de imágenes en las que representó personajes diversos en acciones cotidianas, interiores domésticos, bares y cafés, escenas infantiles y también oníricas. Hasta el 30 de julio.

De lunes a viernes de 14 a 18 en Vasari, Esmeralda 1357. Gratis.

JUEVES 8

CINE

Mapa de los sueños latinoamericanos Ensayo documental filmado en Argentina, Perú, Nicaragua, Cuba, Brasil, Colombia, Guatemala y México, basado en un libro homónimo del fotógrafo y director publicado en 2018 por Ediciones Lariviere. Entre 1992 y 2013 Martín Weber recorrió Latinoamérica fotografiando en el camino a sus protagonistas, pidiéndoles que escribieran un deseo en una pequeña pizarra de madera. Años después y con esas fotografías como único mapa, Weber emprendió un nuevo viaje por esas mismas ciudades en busca de aquellas personas. ¿Qué fue de sus vidas? ¿Y qué fue de sus sueños? La ópera prima del artista multimedia Martín Weber tendrá su estreno en la sala Malba Cine y reinaugurará de esa manera las funciones presenciales a casi un año de su cierre.

A las 19, en el Museo Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

Semana de cine latinoamericano Del 8 al 14 de julio, de forma presencial, el Cultural San Martín presenta la Segunda Semana de Cine Latinoamericano, que tiene como fin promocionar a los cineastas de la región. La programación cuenta con la participación de obras audiovisuales realizadas por artistas y pensadores del cine de diversos puntos de Latinoamérica y se nutre de una selección de diez cortometrajes y cinco largometrajes. La mayoría de las producciones tienen como eje el trabajo, visto en su alcance y posibilidades como determinante de las condiciones de vida de una comunidad. Así se entabla un diálogo entre los personajes, el realizador y la sociedad tomando el tópico como forma de presentar estilos de vida que suelen pasar desapercibidos en la comunicación hegemónica. Hoy se presentará Las buenas intenciones, de Ana García Blaya; y Mampara, de Alberto Flores Vilca.

A las 19, en el Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Reserva de entradas: [email protected]

ARTE

A través del cristal Las activaciones virtuales y sus soportes son el punto de partida de este ciclo que busca ampliar la idea del cristal: el vidrio como límite entre el espacio interno de la sala de exposición y la calle, y el cristal líquido en el caso de los dispositivos electrónicos. En esta oportunidad, la tercera muestra del ciclo, la artista urbana Ale Giorgga convierte la sala en un taller, en donde se podrá ver a la artista trabajando. Con esa producción, intervendrá los cristales de la gran vidriera de la galería. Así, sobrepasando las reglas de lo público y lo privado, la intervención estará fuera y también dentro del Espacio de Arte. Sosteniendo el carácter colaborativo del arte urbano, y en consonancia con su proyecto Movimiento Petrushaus, Giorgga invitará a cinco artistas urbanos que trabajarán junto a él. Hasta el 15 de agosto.

En Espacio de Arte Fundación OSDE, Arroyo y Esmeralda. Gratis.

Rocío En la primera muestra individual de Rocío Englender, los espectadores se convierten en voyeurs de un cuarto adolescente, barroco, trashero, fascinante. Flores secas conviven con bordados de su propio pelo; puntillas y guantes se superponen con remeras manchadas. Rocío es autorreferencial: se repite, se autocita, se define con sutileza. Aún cuando su nombre desaparece, lo podemos sentir en las siluetas, en las flores que cambian con el tiempo, en los objetos cotidianos. Con mínimos recursos, las obras dialogan y ponen en tensión la idea arquetípica de lo elegante y lo femenino: se interroga el sentido de belleza. Con texto de Manola Aramburu, la exhibición puede visitarse durante todo julio

En Moria Galería, Thames 608. Gratis.



VIERNES 9

CINE

Las siamesas Clota y Stella son madre e hija. Viven solas en un viejo caserón familiar de la ciudad de Junín. El vínculo entre ellas es difuso y parecen condenadas a vivir unidas, pegadas, en una rutina endogámica. Los intentos de Stella por independizarse han sido tibios y Clota ha hecho poco y nada para favorecerla. Un día, Stella recibe una noticia y una herencia inesperada: su padre, con quien ha cortado toda comunicación desde hace años, ha muerto. Dos departamentos pequeños en una ciudad balnearia solitaria le tocan como legado. Stella decide iniciar un viaje para conocer ese milagro que se le presenta como una nueva y última posibilidad de independizarse. Pero Clota ve en eso mismo que no le corresponde, la chance de venderlos y vivir bien algunos años más. Acorralada, Stella acepta viajar junto a su madre. Una película de Paula Hernández. Elenco: Rita Cortese, Valeria Lois, Sergio Prina, Sebastián Arzeno y Edgardo Castro.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

ARTE

Romance & influencia La exhibición propone el diálogo entre la obra de Débora Pierpaoli y Estanislao Florido. La instalación presenta una suerte de campo de batalla entre la pintura, la cerámica y el video, dejando en evidencia influencias, obsesiones y zonas limítrofes en donde las obras se confunden y travisten. “Reunir en un mismo espacio y conceptualmente en la misma exposición obras de dos artistas unidos por vínculos de pareja y familiares no implica que no se escuche la propia y particular ´sonoridad´ de cada uno. Si bien se pueden reconocer entre sus piezas influencias mutuas, vinculaciones que con el tiempo se han ido intensificando, en ese particular e incesante intercambio sus producciones ostentan una marcada individualidad. Se establece así un contrapunto en el que cada voz es ponderada per se y se vinculan en una polifonía que logra su equilibrio armónico” (Adriana Lauria y Patricia Rizzo, curadoras)

De jueves a domingo, en el Cultural San Martín, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Hilda Lizarazu Presenta “Streaming patriótico”, un concierto virtual en el cual incorpora canciones emblemáticas del rock argentino en formato dúo, junto a su compañero musical Federico Melioli, con sus guitarras y secuencias electrónicas: cantando a los cuatro vientos canciones suyas y ajenas que forman parte de los clásicos del rock y pop de nuestro país. Mientras tanto, en momentos de aislamiento social y pandemia Hilda prepara canciones para su futuro disco que, seguramente editará en el segundo semestre del 2021 a través de su sello independiente Díscola Discos.

Entrada: $800. A las 21, disponible en https://bue.tickethoy.com/entradas-musica/hilda-lizarazu-streaming-patriotico-en-streaming

TEATRO

El amor es una mierda Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para aparentar estar bien y practica modos para que nada de su dolor salga a la superficie. Esta obra fue seleccionada para formar parte del Catálogo del Instituto del Teatro para el programa INT Presenta 2019/2020 y realizó funciones en Bolívar, Provincia de Buenos Aires, en Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe. Con dramaturgia y dirección de Cecilia Meijide y protagonizada por Vanesa Maja.

A las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $700.

SÁBADO 10

TEATRO

Habitación Macbeth A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. En esta versión para un actor sobre Macbeth, gestada en la pandemia, Pompeyo Audivert vuelve a arrojar un piedrazo en el espejo de las apariencias ficcionales llevando la actuación a una situación extrema, a un pulso de vértigo y deslinde, mostrándonos el esqueleto que sostiene la tragedia Shakespeareana como un fenómeno paranormal de naturaleza metafísica

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av Corrientes 1543. Entrada: $1000.

Un día el mar La Casa Nacional del Bicentenario presenta la obra de Ariel Farace, una experiencia escénica y virtual alrededor de la imposibilidad de encontrarnos. La pieza propone un camino imaginario a recorrer, una manera de estar juntos, juntas, y asumir los riesgos de crear a la distancia un teatro posible para una comunidad solitaria. Música, actuación, naturaleza y poesía configuran un espacio común que habitar. Creada en el contexto del aislamiento por el Covid-19 en Argentina la obra posee una estructura poética abierta. Cada función puede modificarse. La pieza utiliza esa posibilidad como una extensión de sus inquietudes acerca de qué sería estar juntos en estos tiempos. Las funciones se realizan en vivo desde Bariloche, Gualeguay y diferentes puntos de Buenos Aires por la plataforma Zoom y se transmiten vía streaming a través de You Tube.

A las 16, disponible en https://www.youtube.com/user/casadelbi

FOTOGRAFÍA

Inmensa soledad El Nuevo Foto Club Argentino invita a un nuevo encuentro online. La idea de este ciclo es dar visibilidad a artistas fotógrafos y conocer cómo trabajan, saber cómo comienzan una muestra artística y cuál es su inspiración. En esta ocasión será un encuentro con la fotógrafa Cris Pereyra, que comparte su trabajo Inmensa soledad. En esta serie la autora “juega desde exteriores, monocromáticamente, a interpelarnos. Imprimiendo el carácter inmenso de lo que somos, siempre que estemos dispuestos a reconocernos vulnerables y poderosos. Solitarios, nostálgicos, pero también reflexivos, vibrantes, sosegados… un paseo intenso por tanta vida vivida. Animarse al juego propuesto es la invitación recibida (Elena Roca)

A las 17, a través de la plataforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/86578524841

MÚSICA

Cantos del Tucumán La obra que compuso Alberto Ginastera en 1954 para voz y pequeño conjunto instrumental, con textos del folklorista y poeta Rafael Jijena Sánchez, es uno de los más grandes ejemplos del encuentro entre la música de raíz argentina y la música académica cosmopolita. Se presenta con la participación de la mezzosoprano Virginia Correa Dupuy, el violinista Sebastián Masci, la flautista Amalia Pérez, la arpista Lucrecia Jancsa, la percusionista Marina Calzado Linage y la pianista Tamara Benítez. Con estos conciertos el Centro Cultural Kirchner reabre sus puertas al público para ofrecer conciertos en vivo todos los fines de semana, bajo los protocolos vigentes de higiene, seguridad y distanciamiento.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Gratis.