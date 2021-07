L-Gante, uno de los traperos que destacó la vicepresidenta en su discurso al presentar el jueves el programa "Conectar Igualdad Lomas", subió un video a su cuenta de Instagram con el fin de mostrarse "agradecido" con ella.



"Esta historia la hago sólo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y llevó el gran cargo de mostrar por cadena nacional un reconocimiento hacia mis logros", expresó el joven.

También contó que "mucha gente" le estaba aconsejando que no se metiera en política. "Yo no hago política --aclaró--. Me enseñaron a ser respetuoso y agradecido."



"Con todo respeto, sinceridad y sin intención política", se leía en letras blancas mientras daba el mensaje. "Gracias a esa netbook acomodé mi vida y mi familia", escribió también.



Junto a Trueno, L-Gante fue mencionado por Cristina Kirchner este jueves en la presentación del "Conectar Igualdad Lomas". La expresidenta recordó la importancia de la aplicación del plan y citó como ejemplo ambos casos al revelar cómo los músicos aprovecharon la iniciativa para desarrollar su música.