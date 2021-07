El Frente de Todos parecía ser el sector político que tenía las cosas más acomodadas en Santa Fe de cara a las elecciones que se vienen. Pero a 20 días del cierre de listas para las candidaturas nacionales; el binomio Roberto Mirabella-María de los Ángeles Sacnun para senadores está lejos de estar definido. Hay un problema de orden en esa fórmula para plantear la unidad: “Cristina (Kirchner) apoyó decididamente a (Omar) Perotti en su interna con María Eugenia Bielsa y después lo respaldó sin dudar en la general. Ahora se espera un gesto del gobernador en esa misma dirección”, apuntan en el entorno de la senadora santafesina. Pero alrededor de Perotti señalan que “es muy curioso que al único gobernador peronista que desde la Nación no lo dejan ir con su candidato y encabezando la lista, y quieran armarle una interna, sea acá en Santa Fe”. Y agregan que “hasta con (Juan) Schiaretti, que es el más díscolo, tienen contemplaciones y lo dejan hacer”. Este enredo pone en peligro la unidad, arriesga al sector a una PASO desventajosa y sigue haciendo sobrevolar el nombre de Agustín Rossi para encontrar una salida. La lista de candidatos a diputados nacionales depende de que estos problemas se solucionen primero.

El propio ministro de Defensa aseguró que el peronismo en Santa Fe “vino a hacer una experiencia virtuosa que llevó a Omar Perotti a ser gobernador de esta provincia. Tenemos que conformar una buena lista de senadores y diputados, una lista de unidad, somos gobierno nacional y provincial, los argentinos creo que nos van a acompañar en estas elecciones”. Rossi destacó que “tanto el presidente como el gobernador, han desarrollado su gobierno durante la pandemia, y creemos que todo ese esfuerzo que se ha hecho, sobre todo en relación con la gestión anterior, va a ser reconocido por los argentinos que nos volverán a votar”, afirmó en declaraciones durante un acto en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán.

“Vamos a agotar todas las instancias que hagan falta en pos de la unidad. Queremos que haya una clara representación provincial pero que también se exprese en el proyecto nacional que están llevando adelante Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, dijo a Rosario/12 la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, que aspira a ser reelecta en su banca.

Por su lado, Mirabella insistió en que “Hacemos Santa Fe” -el espacio que lanzó el gobernador Perotti y que también conduce el senador nacional- surgió “como una necesidad de expresar una identidad política, donde puedan reconocerse muchos jóvenes, dirigentes sindicales, intendentes y presidentes comunales que trabajaron por la candidatura de Perotti”, y agregó: “Le dimos forma de alguna manera a esta nueva etapa que está viviendo el peronismo en Santa Fe”. También destacó que el proceso de unidad del peronismo santafesino “comenzó en 2015 cuando muchos dirigentes comenzaron a ver que era posible recuperar el gobierno de la provincia”.

Si bien ni Sacnun ni Mirabella hablan de sus propias candidaturas, sí se explayan en los proyectos que creen representar. Y es claro que uno está más volcado a una representación nacional y el otro a la representación provincial. En torno del actual senador los operadores señalan sin vueltas: “si encabeza Sacnun ¿qué va a pensar la gente? Que es la candidata de Cristina y eso a muchos votantes no le gusta. Pero si es Mirabella el uno, quedará claro que irá al Senado un hombre del gobernador a defender los intereses santafesinos”.

Las dos posibilidades tienen pro y contra. Porque alrededor de la senadora insisten en que la postulación de Mirabella en el primer lugar “nos obligaría a provincializar una elección que es nacional y eso no sería conveniente. Además, desde el gobierno nacional pretenden senadores que además de defender los intereses de su provincia se plieguen al proyecto nacional. No que empiecen a cuestionar si está bien o mal cerrar por 30 días las exportaciones de carnes o que no coincidan en cuál debe ser el futuro de la hidrovía”, dijo la fuente en clara alusión a recientes posicionamientos de Perotti, que criticaron decisiones nacionales contundentes.

En rigor, algunas de las voces más experimentadas del peronismo en la provincia sostienen que “tanto Cristina como Perotti tienen problemas porque ninguno de los candidatos que impulsan es indiscutible. Si fuera así, esto se resuelve en una charla de dos minutos”.