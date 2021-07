La decisión de no vacunarse tiene varias causales. Entre ellas, se señaló la inadecuada información que propalan algunos periodistas y medios de comunicación; además de especialistas que en su momento dieron mala información sobre las vacunas. Otra causa es que algunos prefieren una marca de vacuna en particular respecto de otra, también en una suerte de grieta ideológica sobre las marcas de las inoculaciones disponibles. Encima, en estos días se pudo conocer que algunos credos religiosos estarían provocando en sus creyentes la negativa a vacunarse contra la covid-19.



El primero en señalarlo fue el supervisor de Iruya, Armando Tacacho, quien en una nota que se publicó en este medio sobre el trabajo de agentes sanitarios en el interior contó que algunas personas de parajes alejados de la zona a su cargo decidían no vacunarse por cuestiones religiosas.

El jefe de Enfermería y vigilante epidemiológico del municipio de Nazareno, en el departamento en Santa Victoria, Umberto Socpasa, también señaló una situación similar. Sostuvo que el único paciente fallecido de este municipio era un pastor evangélico de 64 años que decidió no acceder a la vacuna por su religión. “Y también otro de los internados había decidido no inmunizarse”, por ser parte de ese credo, detalló.

Este viernes se viralizó por las redes sociales un audio del gerente del Hospital Arturo Oñativia, Marcelo Nallar, quien invitó a instituciones y clubes a ayudar “a concientizar a que la gente se vacune porque así se evita la enfermedad grave”. Detalló que en el Hospital a su cargo “estamos viendo de que cada 10 pacientes que van a Terapia Intensiva, 9 no son vacunados”. Y alertó a las personas ubicadas en los llamados grupos de riesgo o con algún factor de comorbilidad a aplicarse la vacuna. “A no creerse todo lo que se habla de la vacuna. Pueden tener efectos graves pero entre tres o cuatro entre un millón de personas. Pero siempre conviene estar vacunado y con las dos dosis, de ser posible”, sostuvo el galeno.

A fines de 2020 y principios de este año, Nallar había manifestado públicamente que no iba a vacunarse. “No soy terraplanista ni antivacunas”, dijo en tono de broma el médico al ser consultado por Salta/12 tras su cambio de posición. “Yo fui muy prudente antes de aceptar la vacuna”, explicó, y dijo que para aquel entonces no había datos científicos publicados ni sociedad científica que avalase la vacuna rusa, Sputnik V, por lo que en aquel momento que no se iba a vacunar. Pero luego, tras el artículo científico de la revista The Lancet, pudo entender que el método científico de la vacuna estaba comprobado. “Incluso una vez que salió, al mes me vacuné”, afirmó.

Ante la llegada inminente de la variante Delta, entendió que es preciso que la mayor cantidad de personas esté vacunada. Y con respecto a la AstraZéneca en particular, sostuvo que su recomendación a las autoridades es que se agilice la aplicación de la segunda dosis esperando solo un mes, y no dos meses como viene siendo hasta ahora. Y es que entendió que puede proteger más de los contagios con la variable Delta, y su derivación en un cuadro grave de la enfermedad, sólo si se cuenta con ambas dosis aplicadas.

El 60 por ciento se vacunó

Según las estimaciones de la población para este 2021, que surgen de la Dirección de Estadísticas de la provincia, y los datos del Monitor Público de Vacunación de la Nación, en Salta se encuentra inmunizado con al menos la primera dosis, solo el 60 por ciento de la población objetivo, esto es, personas de 18 años para arriba.

Según los datos estadísticos estimativos, para este año se calcula que en Salta hay una población de 911.076 personas en los grupos que van de los 20 hasta los 100 años o más. No se calculó la cantidad de jóvenes entre 18 y 20 años dado que la separación entre grupos etarios es quinquenal.

Del Monitor Público surge que en la provincia 544.062 las personas tienen por lo menos una dosis aplicada. Esto representa el 60 por ciento de la población objetivo (siempre hablando de un número y porcentaje aproximados). En tanto, a la provincia llegaron 789.296 dosis (entre primera y segunda aplicación), lo cual representa un porcentaje mayor de vacunas disponibles.

Datos cargados dos veces

La comunicación con Socpasa, de Nazareno, tuvo relación con un dato que llamó la atención en el parte de covid-19 enviado por la provincia este viernes. Allí surgía que en Santa Victoria se habían registrado 50 contagios en un solo día, todos en Nazareno. Socpasa explicó que ante la diferencia en la carga del sistema SISA apareció el dato de los 50 pacientes dos veces. E l primer dato era la carga que se había realizado con la ficha clínica. Por otro lado, en el sistema hay una segunda instancia de carga por resultado de laboratorio, pero Nazareno no tenía acceso para hacerlo. Pero luego se le dio acceso y Socpasa completó los datos de laboratorio de los que ya habían sido cargados como casos clínicos. Y entonces apareció la doble carga.

Detalló que hasta el viernes Nazareno contaba con 157 acumulados desde mayo, de los cuales 132 tuvieron el alta. Actualmente son 25 las personas con aislamiento, 4 internados, cuatro derivaciones a hospitales de alta complejidad (en Salta Capital o General Güemes), y 1 fallecido.