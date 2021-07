Desde hace unos días que HBO Max está hacienda de las suyas en el vasto y peliagudo universo del streaming. Para los seriófilos, este desembarco invita a salir de gira por Nueva Jersey bajo la mirada conspicua de Los Soprano, pasearse por la no menos peligrosa Baltimore de The Wire o darse calor con el fuego de los dragones de Game of Thrones. La simple alusión a reformada la señal de tevé paga en un servicio on demand implica esa trifecta ideal de la llamada “era dorada de la tevé”. Aunque el catálogo (15 mil horas de producciones audiovisuales) viene con el engorde de Warner, Cartoon Network, DC, y los denominados Max Originals.

Dentro de la plataforma hay clásicos que pertenecen a la compañía cinematográfica nacida en 1923 (ver nota aparte), comedias icónicas de la pantalla chica (Friends, El príncipe del rap), productos infantiles (Hora de aventura, Scooby Doo, Paw Patrol, Looney Tunes) y superheroicos (Superman & Lois y Batwoman). En materia de series, sin embargo, el mayor peso recae en el socio que aporta la mitad del nombre a la plataforma. Aquí van algunos de sus estrenos, gemas ocultas, extravagancias, entregas largamente esperadas y notas de color de su biblioteca digital. Y como bonus, la programación del Festival Max, con adelantos para ver por los canales de cable.

The Flight Attendant

Del Bazinga a tomar vuelo propio. Tras su largo paso por The Big Bang Theory, Kaley Cuoco tomó una decisión arriesgada: abandonar el rótulo de rubia debilidad -el cetro que dejaron vacantes Cameron Diaz y Reese Witherspoon era suyo- para embarcarse en un thriller hecho a su medida. Aquí es Cassandra Bowden, una azafata que despierta al lado del cadáver de su amante ocasional en Tailandia. Por más trillados que sean los ganchos (¿es la verdadera culpable?, ¿recuerda o es una mentirosa compulsiva?), sus ocho episodios funcionan gracias a la interpretación de la californiana. Cassie es un ángel caído y errante, cargada de sarcasmo que chapotea entre el drama y la comedia negra. El éxito del proyecto (Cuoco además ficha como productora) le aseguró una segunda temporada.

Raised by Wolves

Dos androides llegan a un salvaje y enigmático planeta. El masculino le hace un chiste a su compañera femenina sobre imanes. Ella no se ríe, solo dice sentirse feliz. ¿Su propósito? Proteger, criar y engendrar humanos tras la devastación de la Tierra. El proyecto de ciencia ficción lleva la firma de Aaron Guzikowski quien parece homenajear y reescribir la obra de uno de los productores ejecutivos de la serie: Ridley Scott (director de los dos primeros episodios). Si Prometeo resultaba un hijo bastardo de la saga Alien, esta entrega tiene como espejo a ese largometraje encriptado lleno de filosofía, religión, humanos mecánicos y viajes por el espacio. Más allá del cordón umbilical con la leyenda de Rómulo y Remo, de la estética high tech arenosa y los infaltables villanos de turno, el mayor interés de la serie pasa por el personaje de Madre (Amanda Collin), la posthumana a cargo de esta ¿nueva? fase civilizatoria.

Hacks

Comedia ácida sobre las mieles y vinagres de showbizz. Relato apócrifo sobre la entertainer Joan Rivers. Y finalmente un piletón para el lucimiento de Jean Smart. Aquí interpreta a Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas que llega a las 2500 funciones de su unipersonal. El dueño del casino hotel donde batió el record, sin embargo, quiere convocar un público más joven. Ahí es donde ingresa Ava (Hannah Einbinder), una guionista millennial que la va a ayudar a darle una refrescada a su material. Las protagonistas harán de su abismo –generacional, ideológico, y hormonal- una nueva clase de simbiosis. Este año la misma actriz sirvió de alivio en Mare of Easttown (también en la plataforma) donde encarnó a la madre borrachina y punzante de Kate Winslet.

The Flight of the Conchords

En 2007, dos comediantes y músicos neozelandeses lograron la epopeya de contar su historia por HBO. Un dúo folk que ambicionaba con pegarla en Nueva York, fracasaba en el intento (sólo tenían una fan que resultaba ser una acosadora) mientras colaba hits y videos imposibles. La dupla tuvo el buen tino de hacer solo dos temporadas de la comedia y luego se diversificó a proyectos diversos. Bret McKenzie ganó un Oscar por su música en Los Muppets y Jemaine Clement craneó la saga vampírica What We Do In The Shadows. El humor tontorrón, perspicaz, paródico y querible del código rockero tuvo su vuelta en 2018 con un especial. Flight of The Conchords: A Night in London también está disponible en la plataforma.

30 monedas

El Día de la Bestia volvió con cambio. La ficción de terror y misterio fue creada por Álex de La Iglesia y escrita junto a su eterno colaborador Jorge Guerricaechevarría. Por tono, temática y personajes la referencia inequívoca es el opus dos del realizador vasco. Su protagonista es un exorcista, boxeador y exconvicto (Eduard Fernández) ubicado por la Iglesia en un pueblo remoto de España. El mismo lugar donde está escondida parte del dinero por el que Judas traicionó a Jesús. Cada uno de sus ocho episodios (dirigidos por de La Iglesia) funciona a modo de telefilm. El guisado es suculento, hay múltiples personajes y subtramas, a veces deja pipón y en otros tiene gusto recocido. Sus responsables han diseñado un laberinto de tres temporadas, la segunda ya fue confirmada.

The Head y Possessions

Posessions y The Head tienen varios puntos en común además del thriller como carcaza. Coproducciones europeas, entornos lejanos, la muerte como disparador y el rol enigmático de las mujeres como protagonistas. La primera sigue el derrotero de una expatriada francesa acusada de matar a su esposo en medio de la fiesta de casamiento en Israel. La otra ahonda en el misterio en una estación científica internacional situada en la Antártida con cadáveres congelados y una sola superviviente. Por aquí asoma Álvaro Morte (La casa de papel) y la gran referencia de La Cosa, el clásico de John Carpenter.

It’s a Sin

Russell T. Davies (Queer as Folk) se propuso narrar el año cero del HIV en Inglaterra, el avance de la pandemia y los estragos sobre la comunidad gay durante los ‘80. “Yo quería contar la historia de quienes no tenían la ambición de cambiar el mundo sino de disfrutarlo”, dijo su creador. El relato coral fresco, urgente, por momentos festivo y tremendamente doloroso, consta de cinco episodios.

Patria y Veneno

"Series españolas", avisa la pestaña de HBO Max. Dentro de la misma se destacan dos productos muy disímiles pero prototípicos del boom actual de la producción audiovisual hecha en ese país. Patria es una transposición respetuosa, gigantesca y sobria de la novela escrita por Fernando Aramburu acerca de dos familias cruzadas por el conflicto vasco. Veneno, por su parte, es la biopic de Cristina Ortiz, una trans cuyo desembarco mediático resultó una bisagra para el colectivo LGTBIQ+ español a mediados de los ’90. “Los Javis” (Paquita Salas) retratan a la protagonista en varias facetas, con un gran cariño, sin cinismo ni maltrato, aunque haya humor del crudo y placer por lo novelesco. Melodrama sin pausa. Historia de Cenicienta. Sensacionalismo. Estilo Camp. Todo eso es esta entrega basada en un libro de la periodista Valeria Vegas cuyo coming out también aparece en el relato.

Expecting Amy

A los once meses de haber sido madre, la comediante Amy Schumer decidió cambiar legalmente el nombre de su hijo. ¿Por qué? Gene Attel le sonaba a genital. Esa es la clase de honestidad que destila la entrega de tres episodios (“Concepción”, “Gestación” y “Parto”) sobre lo que sucedió antes de que su primogénito llegara al mundo. La temática más inmaculada y emocional a través del prisma de la quien protagonizara películas como Sexy por accidente y Esta chica es un desastre. Por momentos, el registro se siente como el backstage de su serie Inside Amy Schumer (el mejor de todos sus productos). Monitoreos, la grabación de su gira, vómitos y lágrimas hasta dar con un bebote de cuatro kilos y doscientos gramos que ahora se llama Gene David.

Vinyl y The Deuce

Mick Jagger tuvo la idea y Martin Scorsese la llevó al plano audiovisual. Vinyl buscó retratar la escena rock y el negocio musical de la Nueva York de los ’70 a partir de la historia del productor discográfico Richie Finestra (un aceleradísimo Bobby Cannavale). Exagerada, llena de clises y one liners pero furiosamente entretenida. Todo estaba preparado para una continuación que nunca llegó. ¿O acaso eso sucedió en 2017 con The Deuce? El mismo cosmos, tiempo y calles salvajes pero para trabajar el ascenso de la industria pornográfica. Lleva la firma de David Simon, uno de los grandes maestres televisivos de la actualidad, y de George Pelecanos, su colaborador creativo. Esta dupla tuvo más suerte: duró tres temporadas.

