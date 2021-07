Tras haber pasado 580 días privado de su libertad y de que la Corte Suprema brasileña anulara los procesos en su contra, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, apuntó contra Jair Bolsonaro: “Nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida”, manifestó. En diálogo con Nora Veiras, el líder del Partido de los Trabajadores confirmó que tiene pensado visitar Argentina y agradeció el apoyo que recibió por parte de Alberto Fernández y Cristina Fernández durante el tiempo que fue detenido.

A través de una videoconferencia, Lula puso el foco en el escenario actual que atraviesa a toda la región: "El retroceso que nosotros vivimos en América del Sur empieza a ser recuperado con la victoria de Alberto Fernández en Argentina, con el regreso de Luis Arce al Gobierno de Bolivia, con la victoria de Pedro Castillo, en Perú". Sin embargo, resaltó la situación particular de Brasil: "Lamentablemente acá en Brasil la prensa no se ha preocupado en informar lo sucedido. Se ha preocupado en mentir contra el PT y contra Lula, un manantial de mentiras durante mucho tiempo. Y eso han conseguido: un fascista en la Presidencia de la República".

“Un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI. No le gustan los sindicatos, no le gustan los trabajadores, no le gustan los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica”, expresó el exmandatario sobre el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro.