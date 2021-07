La Cámara Penal de Santa Fe tiene en sus manos resolver la apelación en la que ayer Fiscalía argumentó contra la decisión del juez santafesino Rodolfo Mingarini, que dejó en libertad a un hombre imputado por abuso sexual, porque usó profiláctico. El recurso apunta a que se anule el fallo y se dicte la prisión preventiva del acusado, en la causa que está a cargo de la fiscal María Celeste Minniti. "Mingarini, con o sin preservativo es violación!", expresaron desde la Mesa Ni Una Menos Santa Fe que convocó a los tribunales para acompañar la audiencia, exigir la revocatoria del fallo y manifestar su repudio al mismo.

La cuestionada resolución, que quedó en análisis de la Alzada, tiene que ver con la decisión del magistrado por la que se abrió una investigación administrativa en la Corte Suprema provincial a instancias del Procurador General Jorge Barraguirre. Para el equipo de fiscales que presentó el recurso --expuesto ayer--, el fallo contiene "graves y evidentes prejuicios de género", por lo que apuntaron a la "necesidad de evaluar los casos con perspectiva de género y desterrar prejuicios", reza el texto que firmaron semanas atrás las fiscales Minniti y Alejandra Del Río Ayala, junto a Matías Broggi y Roberto Olcese, de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, que fue dado a conocer por este diario, semanas atrás, y que ayer fue llevado a audiencia por "falta de imparcialidad por razonamiento basado en estereotipos de género, lo cual convierte a la resolución en nula", pidieron a la Cámara.

Ayer, tal como lo fijó la Oficina de Gestión Judicial, se realizó la audiencia de apelación frente al camarista Fernando Gentile Bersano. Afuera del tribunal hubo movilización, con protocolo sanitario. "Por un lado queremos que se revierta el fallo; y por otro, que haya una sanción en consecuencia para Mingarini, porque ya tiene antecedentes lamentables de fallos sin perspectiva de género: el último fue el año pasado, cuando en Santo Tomé un sujeto lastimó a su pareja y el MPA pidió la prisión preventiva pero él lo dejó libre. Lo venimos observando hace rato; y con este fallo vergonzoso, digamos que ya superó los límites", dijo Silvina Sierra, que integra la Mesa Ni Una Menos Santa Fe.

Al mismo tiempo, planteo que "el pedido tiene que ver más que nada con la víctima, porque lo que importa es la víctima, que no se está cuidando, que la Justicia no está protegiendo, porque el acusado está libre. No deja de ser un mensaje: que se haga esto, porque total la Justicia te deja libre. Son las víctimas las que sufren las consecuencias". Y agregó: "Pareciera que es la víctima la que tiene que estar dando explicaciones, cuando en realidad hay que cuestionar al victimario. Nosotras queremos que se respeten los derechos de la víctima. La violencia sexual es con o sin preservativo, y eso Mingarini lo tiene que saber. No podemos tener todavía jueces de esta calidad, que se forman de una manera arcaica, patriarcal; por algo el Poder Judicial sigue siendo el poder que se resiste a capacitaciones como por ejemplo Ley Micaela, o donde las mujeres no ocupamos lugares de jerarquía o nos cuesta mucho llegar", planteó.

Desde la Mesa, conformada por organizaciones feministas, partidarias, estudiantiles, gremiales y de territorio, pidieron "que quede un precedente de que se puede revocar este fallo; porque no nos callamos más, porque este tipo de fallos tiene que ser el último. Que la Justicia tenga bien en claro que nosotras estamos empoderadas y organizadas para dar batalla a todo este machismo en la Justicia en Santa Fe".

El 2 de junio, el portal Periódicas publicó el caso: "Una mujer del norte de la ciudad de Santa Fe denunció que un albañil que trabaja frente a su casa ingresó a su domicilio y la abusó sexualmente. Ante la policía, dijo textualmente: 'Me violaron'. De acuerdo a la presentación que hizo la fiscal", expresaba la nota donde se dio a conocer la decisión del juez, que poco después generó también una presentación de diputadas.

En la argumentación ante el camarista, también se planteó la "arbitrariedad" del fallo de Mingarini. En la audiencia de ayer a la tarde estuvo presente, por la Fiscalía, el fiscal Jorge Nessier. Y también se escucharon los argumentos de la defensa del acusado, quien, según se indicó, seguirá en libertad mientras se espera la decisión de la Alzada. De todos modos, se mantienen las medidas de restricción ordenadas el 30 de mayo pasado, por Mingarini, tales como la prohibición de acercarse a la víctima.