En el arranque de la segunda semana de paro docente en Anta, ubicada a 165 kilómetros al sur de la capital salteña, se registró más del 50% de adhesión. Los docentes sostienen el pedido del pase a virtualidad debido al incremento de casos de Covid-19 que registran desde hace dos semanas, pero esa posibilidad les fue negada ya que el Comite Operativo de Emergencia (COE), no considera que la situación lo amerite.

Recién el viernes último, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, elevó formalmente el pedido al Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial, luego de un frustado encuentro con representantes del departamento y de una visita institucional al lugar. En una reunión con los directivos de las escuelas de Anta, la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, se comprometió a hacer la gestión de reconsideración ante el COE. El pedido anterior había sido presentado por los propios docentes, apoyados por las municipalidades del departamento.

La docente María de los Ángeles Juárez, contó ante Salta/12 que ayer registraron más del 50% de adhesión a la medida de fuerza que vienen realizando desde la semana pasada. Si bien, días atrás existía un acatamiento que iba del 80% al 100% en algunas escuelas, la maestra dijo que ayer se dio un porcentaje menor porque "muchos docentes han vuelto para reorganizarse con el paro".

De acuerdo a las expectativas para hoy esperan que ese porcentaje sea mayor. Ya el sábado 3, los delegados de Anta habían ratificado la medida debido a que no encontraron respuestas de parte de Francisco Aguilar, presidente del COE provincial. El médico les negó el miércoles 30, en una reunión vía Zoom, la posibilidad de dictar clases virtuales hasta por lo menos después de las vacaciones de invierno que comienzan el 12 de julio.

Celeste Dib el viernes pudo comprobar personalmente que algunos establecimientos estaban cerrados o había sólo dos o tres docentes. La mayoría estaba adherido al paro, pero también los padres y tutores de los niños decidieron no enviar a los niños a las escuelas hace días, como medida de prevención.

Por eso desde el Ministerio de Educación de Salta, se elevó el pedido de reconsiderar la modalidad virtual que le "hicieran directivos, autoridades locales y legisladores provinciales", según consta en la nota enviada ese mismo viernes al presidente del COE provincial. El escrito responde a "la preocupación de las personas", que estuvieron con Celeste Dib en la escuela N° 4059, Martín Fierro, ubicada en la localidad cabecera del departamento, Joaquín V. González.

De acuerdo al reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública de Salta, el departamento de Anta registró 42 nuevos casos en la jornada de ayer, sumando 2075 en lo que va del 2021, y totaliza 2767 desde que empezó la pandemia.



Sin embargo para Juárez, esos números no reflejan la cantidad cierta de contagios. Desde el ala docente aseguran que no son "coherentes" y a modo de ejemplo, dijeron que si se existió la notificación de casos superiores a los 70 durante toda la semana pasada, se puede decir que al menos deben existir 100 personas con contacto estrecho, de las cuales, alguna dio positivo. "Nosotros vemos que baja considerablemente la curva y eso no es posible", indicó.

En tanto, los delegados departamentales de los Docentes Autoconvoados de la Plaza, emitieron un parte de prensa en solidaridad con la situación de Anta, en el que sostienen que los maestros "legítimamente defienden el derecho a la salud y a la vida". Además, el 9 de julio realizarán una jornada de duelo con velas y antorchas toda la provincia, en conmemoración por los docentes fallecidos por la Covid-19, que se estima es superior a 20 personas.

Además, convocaron para el 21 de julio a las 14:30 a una Asamblea Provincial de forma presencial, con lugar a confirmar. Y dejaron expresado que no reiniciarán las clases luego del receso invernal si no se contempla la reapertura de paritarias ante una situación salarial que está por debajo de la inflación.

Otros pedidos son para regularizar cumplimiento del decreto de titularización de docentes; otorgar la Copa de Leche a los alumnos del secundario y garantizar a los maestros los elementos de bioseguridad, vacunas y alta de dispensas.

Paro anunciado

El otro sector de los Docentes Autoconvocados anunció un paro provincial desde hoy y hasta el jueves 8. El docente Angel Tolaba, representante del Nivel de Educación Superior, dijo ante Salta/12 que la Asamblea Autoconvocada, que tiene más afinidad con Tribuna Docente (Partido Obrero), "va recuperando el espacio de deliberación de las bases y va saliendo un plan de lucha luego de las sucesivas notas presentadas" ante la cartera que dirige Matías Cánepa.

"No están respondiendo y eso quiere decir que van a seguir eligiendo a la (Mesa) Intergremial", que reúne a los gremios docentes, con los cuales el sector autoconvocado no está de acuerdo. Según la Asamblea existe una inacción por parte de los sindicatos que no llamaron a medidas de seguridad ante las reiteradas muertes docentes y la suba de contagios.

Según la asamblea provincial del sábado último, el paro irá acompañado por el pedido de la reapertura de paritarias, en la que exigirán un 45% de aumento más una cláusula indexatoria. Además solicitan que el sueldo del docente que recién ingresa sea igual al costo de la canasta familiar básica.

Al igual que el otro sector autoconvocado, advirtieron que no comenzarán las clases luego de receso invernal por un paro por tiempo indeterminado.

En la Asamblea estuvieron más de 120 docentes, referentes, delegados y docentes de localidades como Capital, La Calderilla, Vaqueros, La Silleta, Campo Quijano, Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma, entre otras. Pautaron una próxima asamblea virtual para el 24 de julio.