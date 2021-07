Eran otros tiempos. Nadie podía imaginar en 2003 que Mauricio Macri iba a ser presidente de la Argentina en 2015. Tampoco Patricia Bullrich, hoy es la presidenta de Juntos por el Cambio. Por eso ese año, en un canal de televisión, le dijo al expresidente que "un Estado inteligente" debía cobrarle la deuda al recientemente quebrado Correo Argentino y hasta hizo una comparación con lo que se podría hacer con el dinero recaudado.





PáginaI12 publicó entonces declaraciones de Bullrich en el mismo sentido. “A mí me vino a ver Mauricio Macri cuando yo era ministra de Trabajo para defender los intereses del Correo Argentino. Así que a mí no me puede mentir.”

Bullrich le respondía al candidato de Compromiso para el Cambio, quien había afirmado que hace ocho años había abandonado la actividad empresarial. “Me vino a pedir que el Correo no pagase un canon”, reveló entonces. “Yo puedo atestiguar que en octubre del año 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino”, aseguró y se preguntó irónicamente si en ese momento Macri ya había dejado de ser parte del directorio o si estaba contratado como lobbista.