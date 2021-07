En el colegio secundario N° 5099, Juan Carlos Dávalos, en la ciudad de Metán, la docente Carolina Solaligue maltrató a una estudiante víctima de abuso sexual por haber asistido al establecimiento con su consigna policial. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta intervino con carácter de urgente en procura de recabar todos los datos para dar una resolución.

El viernes último, la alumna de 19 años, que prefirió no revelar su identidad, asistió al colegio para hablar con la docente, ya que había sido desaprobada en su materia en el primer trimestre. Sin embargo, la presencia de la consigna policial no fue tolerada por la profesora y la ofendió en pleno horario escolar.

La chica relató que en abril realizó una denuncia penal por abuso sexual, y con el propósito de resguardar su integridad, el juez de Violencia Familiar y de Género, Carmelo Paz, ordenó que tenga consigna policial desde ese momento. Acto seguido, la abogada de la joven realizó un acta donde quedó asentado que no contaba con una persona que la traslade al colegio, por lo que se decidió que cursara de manera virtual.

Sin embargo, tuvo que ir al establecimiento porque no contaba con una línea directa de intercambio con la maestra. "Ella me bloqueó en el perfil (de WhastApp) y en el grupo de Lengua solo está la posibilidad de que ella suba las tareas. No tenía cómo mandarle que sí tenía las tareas hechas", contó la joven a Salta/12.

Pero al querer preguntarle a Solaligue por qué había sido desaprobada, la profesora no hizo caso a la consulta y cuestionó la presencia de la efectivo policial. "Me dijo que quedaba mal y que los chicos estaban asustados de ver una policía en el colegio", narró la joven. Luego le aconsejó que no se exponga así y que "en su clase no quería verme con una policía".



Ante la escena, tuvo que intervenir la propia oficial, quien le dijo que por orden del juez Paz no podía dejar sola a la joven. No obstante, la profesora le respondió que "para eso estaba ella en el colegio", a lo que la policía volvió a insistir que tenía la orden de no abandonarla. "Encima le faltó el respeto a la oficial que estaba conmigo", agregó la estudiante.

Al ver que no había un reconocimiento a sus tareas, la joven le pidió entonces que le avisara cuándo sería el examen para poder remontar la nota asignada. Debido a que la evaluación iba a ser presencial, Solaligue "me dijo que no vaya y que me quede encerrada". Según la joven, el hecho fue relatado días después a la directora del colegio, Delicia Canevari.

Canevari y demás directivos de la institución sabían que desde que se realizó la denuncia, la joven era citada constamente a Tribunales, por lo que enviaron esa información a todos los profesores que la tenían entre sus alumnas. Además, le garantizaron que no iba a quedar fuera del colegio a causa de las inasistencias. "Dejaba constancia cada vez que pasaba algo", dijo la joven.

No obstante, la directora aseguró ante el medio local Info Salta, que se enteró de lo sucedido con Solaligue por el mismo medio de comunicación que la consultó, ya que estaba con coronavirus y recién en esta semana se reintegraba. Señaló que iniciará acciones administrativas porque “es muy triste lo que atraviesa la alumna como para que no se aborde con empatía y responsabilidad su caso”.

Desde la dirección del colegio, ya se dio intervención al Ministerio de Educación de Salta, en el que la supervisora del colegio, Mariana Zoloaga, confirmó a Salta/12 que están actuando en carácter de urgente y por lo pronto, están recabando toda la información del caso. Entre esa información se encuentra el descargo de la propia docente. Desde la cartera que dirige Matías Cánepa esperan poder tener una resolución del caso en el transcurso del día.



En tanto, la madre de la joven fue a hablar con la directora sobre lo sucedido, y en el encuentro también le llevó la carpeta con los deberes realizados. "Le dijo que haga una denuncia por violencia y maltrato", contó la joven.