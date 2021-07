Luego de que la Justicia comercial declarara la quiebra del Correo Argentino, la presidenta de esa compañía, Vanesa Piesciorovski, aclaró que la firma “trabaja más que nunca” y “es gestionada por el Estado nacional” desde 2003. Por lo tanto, insistió, desde entonces ya no le pertenece al Grupo Macri.

"Nos pareció pertinente en este momento aclarar y dar tranquilidad a los grandes clientes y a los pequeños usuarios de que el Correo funciona normalmente y estamos trabajando más que nunca", insistió la representante del Estado en esa prestataria.



El objetivo de la declaración pública que la funcionaria hizo durante una entrevista a Radio Nacional fue aclarar la "gran confusión que viene desde hace décadas”, de acuerdo a Piesciorovski. “El Correo que vemos todos, el Correo que funciona, es el correo oficial de la República Argentina que fue recuperado por el presidente Néstor Kirchner en el año 2003. Desde ese entonces está gestionado por el Estado nacional", explicó.





"El Correo nunca fue privatizado sino que fue concesionado" y luego "ese privado entró en concurso de acreedores y Néstor Kirchner le sacó la concesión por incumplimiento del contrato". Pero "en ningún momento los bienes del Correo fueron propiedad del privado sino que estaban explotados por el privado", agregó.

Además, Piesciorovski indicó que la quiebra decretada por la jueza Marta Cirulli recayó sobre Correo Argentino Sociedad Anónima, una empresa del grupo empresario que encabeza el expresidente Mauricio Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje iniciado por la Justicia e incumplido por la familia propietaria.

La magistrada dictó esta resolución al entender que la oferta realizada por la compañía postal que se encontraba en concurso preventivo de acreedores desde hace más de 20 años "solo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa", pero "no abarcaba el valor actual de la misma".



A través de Twitter, la empresa estatal Correo Oficial Argentino ya había aclarado ayer que no es la compañía a la que la Justicia le decretó la quiebra, sino que esa medida recayó en "la sociedad anónima del correo privado que operó hasta el 2003".



Por otra parte, y para figurar el trabajo que realiza la compañía estatal, Piesciorovski resaltó el trabajo que está haciendo el Correo Argentino en la distribución de vacunas contra el coronavirus a cada una de las capitales provinciales de todo el país.



"Cuando las vacunas llegan a Ezeiza las llevamos a la Cámara Frigorífica donde se fraccionan y a partir de lo que determina el Ministerio de Salud de Nación las distribuimos en cada una de las capitales de las provincias, con la premisa de que debe llegar en 24 horas a todas las provincias, para que no haya diferencias", explicó.



"Es un trabajo que hacemos con muchísima responsabilidad y cuidado porque sabemos qué es lo que estamos llevando", indicó la presidenta de esa firma estatal.



También celebró la "potencialidad" que tiene el Correo Argentino para "poder desarrollar todas las rutas y todos los caminos del país" y mencionó a modo de ejemplo las elecciones en la provincia de Jujuy, donde la empresa "utilizó mulas" para trasladar urnas hasta los lugares de votación.