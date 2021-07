El título del nuevo streaming de Lauro Campos –que estrena hoy a las 21 en www.enprimerafila.com.ar– guarda historia propia. “Pobre Mundito Perturbado fue el título de mi primer libro, editado en Buenos Aires en 2010, por Editorial Del Dragón. Fue un muestrario, un catálogo de perturbaciones de todo tipo que ha tenido y tiene la gente: perturbaciones sexuales, de falta de afecto, por los problemas familiares, pérdida de seres queridos, etc. Como yo digo, es un libro desmesurado, porque como era mi primer libro siempre pensé que no iba editar otro nunca más, y entonces me dije: pongo todo y que quede como una antología”, rememora a Rosario/12 el dramaturgo, actor y director.

Fiel a un estilo que conjuga referencias cruzadas, en consonancia con una mirada profunda (y lúdica), el gran Lauro Campos ofrece un nuevo unipersonal donde los temperamentos varían, los personajes se alternan, mientras invita con su hacer y palabras a habitarlos a todos y cada uno de ellos. Ahora desde el tamiz ineludible de este clima pandémico, porque como él dice, “quería hablar sobre el hombre actual y su perturbación, de sus conflictos frente al mundo; y por eso le puse este mismo título. En el primer segmento del streaming hablo del amor, y hago una selección de poesías del Siglo de Oro hasta acá, muy bellas; y luego invito a un break, en donde le digo al público que vaya a buscar la cervecita”.

El clima distendido es parte de su espectáculo, pero en virtud de una asociación tan necesaria como irrevocable entre la angustia y las risas: “Luego hablo del humor, como salida a la desesperación, que es el modo con el que siempre he hecho el humor, el que nace de la tragedia. Ahí hablo del miedo a morirse por una enfermedad; concretamente, el miedo del hombre después de los 50 años a tener cáncer de próstata, y cómo nunca lo tranquilizan. Así como la mujer puede hacerse diagnóstico precoz de cáncer de mama o de útero, nosotros nunca tenemos un diagnóstico concreto sobre cómo está nuestra próstata, solo aproximaciones. Después me ocupo de los conflictos derivados de la sexualidad y sobre la sexualidad perseguida, porque aunque hoy tenemos una gran apertura, sin embargo la persecución está latente. Hago una intervención con García Lorca, perseguido durante toda su vida y asesinado –según sostienen muchos– por su elección sexual. Yo no lo mato, sino que lo hago bajar al Paseo de Granada; unos años después, ya grande, lo vuelven a matar, gritándole ‘viejo marica’, diciendo un fragmento de Doña Rosita la soltera. Es muy patético y muy lindo ese momento del espectáculo”.

En este recorrido sobre las alteraciones del mundo pequeño que cada uno y cada una es, Campos se detiene también en “el daño que le hacemos queriendo o sin querer al otro, algo que se ve mucho en esta época, por el encierro, donde todos están muy sacados. Además, yo voy siempre al límite. Nunca pude entender cómo un hombre como Judas estaba predestinado, de toda la eternidad, a traicionar a su mejor amigo, a Jesús, eso siempre me hizo ruido. En El otro Judas, Abelardo Castillo da una salida muy hermosa y muy terrible, porque no es Judas el que traiciona a Jesús, sino Jesús el que lo traiciona”.

Para el desenlace, el dramaturgo elige un miedo que toca a todas y todos: perder la razón. “Con pandemia o sin pandemia, todo el mundo tiene miedo a la locura, pero esto se ha acentuado en este último tiempo. Hay un texto de Alfonso Paso, que es terrible y muy bello, y parece escrito ayer pero lo fue en el ’69. Habla de un cuervo nuevo, que se le aparece al escritor y le dice ‘nunca más’. Pero el escritor, en vez de escribir el poema que escribió Edgar Poe, pregunta: ‘¿Y no nos vamos a volver a reunir?, ¿Y no vamos a tener esas sobremesas maravillosas en nuestras casas? El cuervo le contesta ‘nunca más’ (risas). Es muy terrible ese final, porque parece escrito en comedia y en realidad es una tragedia. Pobre mundito es como un fresco, una dolce vita del encierro.

-Verte en el escenario es siempre un disfrute, ¿lo disfrutás vos también, tal como parece?

-Estos tres streamings que hice (Lauro dice a Lorca; El llanto de la Virgen; Pobre Mundito Perturbado), te diría que fueron los únicos momentos felices reales. Es muy difícil tener momentos de felicidad. De esta manera me puedo comunicar, comunico lo que soy y lo que pienso. Para mí es el único disfrute, y es por eso que en tanta entrevistas he vuelto a decir que para mí el presencial se terminó; si vienen nuevas cepas, cuando pase la pandemia voy a tener 80 años, y no me voy a meter en un escenario otra vez, en el stress de un teatro presencial, algo que por mi autoexigencia he sufrido. En cambio, el streaming mágicamente me quita el stress, me da nada más que el disfrute teatral. Seguiré haciendo eso. Fernando Foulques quiere filmar conmigo algunos textos. Lo seguiré haciendo mientras pueda, pero al presencial ya no más, porque no voy a tener energía ni memoria para enfrentarlo. El show es muy bravo, la gente cree que es salir y divertirse. Y lo es, siempre que uno pueda dejar de lado todo lo demás.