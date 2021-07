Máximo Kirchner propuso que la negociación con el FMI extienda los plazos de pago. "¿Ustedes creen que se puede pagar en 10 años el préstamo?", planteó el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados y trazó un paralelo entre la negociación con el organismo y lo que ocurrió con los laboratorios que producen vacunas contra la covid. “Si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el andamiaje legal, ¿qué vamos a hacer con el FMI? ¿Cómo nos vamos a desarrollar?”, se preguntó.

Kichner expresó su posición durante la exposición del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Cámara baja. La referencia del jefe de la bancada oficialista a la negociación con el Fondo Monetario Internacional resonó con fuerza habida cuenta de que se produjo en momentos en que el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, participa de las reuniones con sus pares del G20 en Europa y coincide allí con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

Tampoco pasó inadvertida la asociación del tema del FMI a la de los laboratorios. Esta misma semana el Gobierno despejó los obstáculos que Pfizer argumentaba que le habían puesto por medio de una ley sancionada por el Congreso. Así le abrió la puerta a la llegada de la vacuna de ese gigante de la industria farmacéutica, como tanto reclamaba la oposición, y también a las Moderna y Johnson & Johnson, otros dos laboratorios de Estados Unidos.

“Tenemos que tener más autoestima como país ¿o acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia? Cuando no escuchamos nuestra propia experiencia como pueblo terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que, con más y con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al Gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera algún ‘pero’ a la hora de poder negociar con la Argentina”, manifestó Kirchner.

En esa línea, el titular del bloque del FdT señaló que “en la discusión buscan que el Gobierno tenga que ceder a caprichos de los laboratorios extranjeros que buscan doblarle el brazo al Gobierno y a este Congreso que votó una ley con la que no hubo ningún laboratorio europeo y asiático que se negó en negociar. ¿Si así nos fue con los laboratorios como nos va a ir con el FMI?”.

Tras formular el interrogante de qué pasará con el FMI si se sigue ese mismo camino, Kirchner remarcó que “si no nos ponemos de acuerdo a la hora de negociar esta deuda, la inversión que necesita el sector privado va a ser imposible. No se puede servir a dos señores”. “Esto lo tenemos por delante -la deuda- y lo tenemos que solucionar. ¿Les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años?”, se preguntó también. "No me quiero imaginar cómo vamos a hacer compatible el crecimiento y desarrollo que necesita la Argentina para dar respuesta a la gente con lo que quiere el Fondo", alertó.

En otro tramo de su mensaje, Kirchner repasó y valoró la gestión del Ejecutivo nacional ante la irrupción del coronavirus y en ese sentido remarcó, al aludir a la campaña electoral de 2019: "Esta pandemia no estaba en el menú de ninguna fuerza política en su plataforma de campaña y los candidatos hablaban poco de salud". Y en el mismo sentido profundizó: "La Argentina hizo un enorme esfuerzo para salir de la pandemia".

Respuesta a la oposición

En respuesta a dichos opositores, negó que exista una suerte de "geopolítica de las vacunas" que implique una preferencia por los laboratorios rusos y chinos: "¿De dónde nace que hay geopolítica para vacunar a los habitantes del país?", señaló y entonces recordó que el PAMI le "compró en los últimos dos años (durante la actual gestión del FdT) a Pfizer 10 mil millones de pesos en medicamentos para los jubilados".

"Hablan de geopolítica, están jugando al TEG todo el tiempo", ironizó dirigiéndose a sus pares de la oposición y entonces les preguntó si sabían cuánto le había comprado el PAMI a Pfizer en medicamentos en el último período. "En los dos últimos años 10.000 millones de pesos. ¿Eso es geopolítica? ¿Saben cuánto le compramos a Gamaleya? Cero. ¿Y cuántos medicamentos le compramos a Sinopharm? Cero", remató.

Kirchner recordó que en 2019, el entonces candidato presidencial Alberto Fernández prometió que los jubilados tendrían "medicamentos gratis" y una vez ya en el Ejecutivo "cumplió con la promesa", pese a que el gobierno de Mauricio Macri "se lo había retirado".

También reconoció "el esfuerzo" que está haciendo el gobernador bonaerense Axel Kicillof para "terminar hospitales que habían quedado en un 85 por ciento sin ser terminados" y destacó que completó esas obras "en la mayor de las velocidades porque se aproximaba la pandemia".

"Como país atravesamos un gran duelo, un enorme duelo, producto de la pandemia global. Es un duelo en dos dimensiones. La dimensión de quienes perdieron definitivamente la vida, de los que han perdido familiares, amigos y amigas, gente conocida, compañeros de militancia, por las circunstancias mismas que obligó la pandemia", remarcó.

Crítica a las declaraciones de Macri

Kirchner también se refirió a las últimas declaraciones de Mauricio Macri desde Europa. “El ex presidente dice 'yo la pasé muy mal cuando fui gobierno porque tenía medios dominados económicamente por el kirchnerismo calumniándome todos los días y jamás hice absolutamente nada'. Bueno, aunque a algunos los metió presos y a otros les hicieron diferentes tipos de denuncias", planteó en referencia a los propietarios del Grupo Indalo.

"Pero dice que su fracaso es, o que la pasó muy mal, por medios (de comunicación) de muy menor porte, mientras que, por ejemplo, éste (por el diario Clarín) nos anunciaba a comienzos de la gestión de Macri que los mercados nos ofrecían a este país irrelevante, 67 mil millones de dólares y que era récord", insistió el titular de la bancada del FdT mientras mostraba la tapa de un ejemplar de ese diario en el año 2016.