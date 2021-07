El cierre de listas para la renovación parcial del Concejo Municipal este año quedará en el anecdotario político de la ciudad como el desembarco múltiple de periodistas en el Palacio Vasallo, un recurso viejo y remanido, pero que en esta ronda electoral se ha exacerbado para intentar concitar la atención ciudadana, más distante que nunca en la coyuntura que ha formateado la pandemia. Son tres, acaso cuatro, rostros popularizados por la televisión local los que han sido inscriptos anoche como precandidatos ante distintos frentes electorales, de cara a las primarias que se celebrarán el 12 de setiembre en la que se renovarán 14 de las 28 bancas: Ciro Seisas, como carta de Pablo Javkin en la interna del Frente Progresista; Lisandro Cavatorta, como mascarón de proa del perottismo en la puja del Frente de Todos; y Miguel Ángel Tesandori, que lo intentará con el sello de una alianza formada por sellos partidarios menores. Además, al cierre de esta edición restaba definir si el cronista deportivo Hernán Cabrera se anotaba en la interna peronista apadrinado por Oscar "Cachi" Martínez y Luis Rubeo.

El primero en echar mano de este recurso de caras ajenas a la política pero con más conocimiento popular que los cuadros propios fue el propio intendente: el ex presentador de noticias en los mediodías de Canal 3, Ciro Seisas, encabeza la nómina de Javkin, quien también puso el tercero de la lista: Mariano Roca, actual secretario administrativo del Concejo. María Eugenia Schmuck puso la paridad de género, y el segundo lugar lo ocupa la directora de la Editorial UNR, Nadia Amalevi. No sería el único periodista que aterrice en el recinto, donde ya lo espera otra, Susana Rueda, un cocinero televisivo y dos ex futbolistas.

El Frente Progresista pone este año tres bancas en juego. Su pulseada incluye dos listas del Partido Socialista. Una la encabeza la actual concejala Verónica Irizar, que quiere renovar mandato. La secundan un referente del movimiento LGBTQ+, Esteban Paulón, y la médica epidemióloga Analía Chumpitaz. Esta propuesta representa al sector que lideraba Miguel Lifschitz y que hoy conduce al partido de la rosa.

A la par, el movimiento Bases anotó una lista con el ex ministro de Salud y ex concejal Miguel Ángel Cappiello, y la actual edila Lorena Carbajal, que había suplantado la vacante que dejó Javkin al asumir como intendente en 2019, y que ahora quiere renovar por derecho propio.

Habrá, además, una lista conformada entre organizaciones sociales de los barrios, y que cuenta con el OK explícito de Javkin. Al cierre de esta edición no estaba claro el nombre del primer postulante. El socialista Luciano Vigoni, ex director del programa Nueva Oportunidad, participa de este armado.

El edil Lisandro "Lichu" Zeno, también con ganas de seguir en su banca después de diciembre, se anotó en la carrera por parte del PDP. El empresario gastronómico Alejandro Pastore también intentará incursionar en la política como cabeza de lista del partido GEN.

El peronismo arriesga este año también tres bancas. El Frente de Todos se dirimirá entre cuatro listas. La Corriente (cuyo máximo mentor es Agustín Rossi) pone al frente a la concejala Norma López, y acordó con el Movimiento Evita, que pondrá el segundo nombre: Mariano Romero, un joven abogado, militante barrial y funcionario provincial en el área de adicciones. En tercer lugar irá la actual concejala Alejandra Gómez Sáenz, que asumió en reemplazo del actual ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.

Hacemos Santa Fe, el espacio que coordina Roberto Mirabella y expresa a Omar Perotti dentro del PJ, eligió al conductor del programa periodístico Bótelos (Telefé Rosario), Lisandro Cavatorta para liderar su boleta. Fue propuesto y persuadido por el secretario de Transporte, Diego Giuliano, en tanto Frente Renovador de Sergio Massa. En segundo término, el gobernador eligió a la directora del Acuario provincial, Victoria Mántaras. El tercer lugar era motivo de discusión todavía anoche a última hora. Sonaba allí Julia Irigoitía, directora provincial de Políticas de Inclusión Socio Productivas.

Entre los diputados Oscar "Cachi" Martínez y Luis Rubeo armaron una propuesta propia para el Concejo. Anoche definían si Hernán Cabrera, el cronista de radio y TV, especializado en el quehacer de Newell's Old Boys, aceptaba encabezar la lista. Si no, allí jugarían la ex secretaria de Deportes Claudia Giaccone, el médico Armando Perichón, y la médica militante contra el aborto legal Verónica Baró Graf.

En un cuarto andarivel se conoció ayer la intención de Alicia Cavallero (hija de Héctor Cavallero) de tallar en la interna con el Partido del Progreso Social.

El macrismo rosarino es la fuerza que más tiene para perder en este año electoral. Son seis las bancas que pondrá a consideración de las urnas, reflejo de la gran elección que Juntos por el Cambio hizo en 2017.

El sector comandado por el diputado Federico Angelini inscribió una lista con dos que quieren renovar: el ex periodista Charly Cardozo y Renata Ghilotti. Anita Martínez también irá por la reelección, promovida por el diputado provincial Julián Galdeano y secundada por el ex edil Martín Rosúa. En tercer lugar, Germana Figueroa Casas quiere ceder su escaño a la abogada Soledad Ruiz.

El otro espacio del PRO, que lidera Roy López Molina, anotó dos listas encabezadas por Agapito Blanco (busca reelección) y el radical Eugenio Malaponte.

Hay una quinta opción: la que apadrina el radical Maximiliano Pullaro que se postulará a senador nacional por JxC: la precandidata será Anahí Schibelbein, que participó del gobierno de Miguel Lifschitz e intentó acceder al Concejo en el comicio anterior.

Ciudad Futura pone una banca en juego. Llevará en primer lugar a Juan Monteverde, para regresar al Palacio Vasallo, seguido por Jesica Pellegrini, que tomó el lugar de Eduardo Trasante y ahora debe renovarlo. El tercer candidato es Fernando Rey, un joven dirigente de Patria Grande y el Frente Social y Popular.

La postulación del periodista Tessandori es una de las singularidades de esta compulsa. Quien ya ha probado suerte hasta con el show teatral se anotó para las PASO con un frente denominado "Mejor" y que lo avalan las personerías jurídicas Unión Federal, Autonomista, y Conservador Popular.

El ex futbolista y actual concejal Ariel Cozzoni apeló al mismo sello electoral Unite, con el que ingresó al parlamento local, para anotar la candidatura de un ex colega, el ex jugador de Central Hernán "Sapito" Encina.