Frente Progresista

La lista de candidatos que orienta el intendente Pablo Javkin: Ciro Seisas, Nadia Amalevi y Mariano Roca. Dos listas del PS: Socialismo en Movimiento postula a Verónica Irízar junto a Esteban Paulón y Analía Chumpitaz; y Bases lleva a Miguel Cappiello junto a Lorena Carbajal. La cuarta lista, del Partido Demócrata Progresista, tiene a Lisandro Lichu Zeno en el primer lugar seguido por Jorgelina de la Torre. La quinta lista la encabeza Juan Carlos Rodríguez, y presenta candidatos de los movimientos sociales.

Frente de Todos

El perottismo -que lanzó su sello Hacemos Santa Fe- llevará como primer candidato a concejal al periodista Lisandro Cavatorta, seguido de Victoria Mántaras y Lautaro Battaglia. Por su lado, La Corriente y el Movimiento Evita acordaron una nómina que encabezará la actual concejala Norma López seguida de Mariano Romero y la actual concejala Alejandra Gómez Saenz. La Cámpora irá con lista propia, encabezada por Matías Fernández, actual delegado de Migraciones en Santa Fe.

Quienes también se anotaron son Alicia Cavallero, hija del ex intendente Héctor Cavallero por el Partido del Progreso Social y el ex ministro de Gobierno Esteban Borgonovo que encabezará una lista de candidatos respaldada por Cachi Martínez y Luis Rubeo. Estará secundado por la ex secretaria de Deportes de la provincia Claudia Giaccone.

Juntos por el Cambio

Una lista la encabezan Carlos Cardozo y Renata Ghilotti por el sector de Federico Angelini. Anita Martínez y Martín Rosúa por el espacio que fichó a la periodista Carolina Losada como candidata al Senado nacional. Por el espacio de Roy López Molina participarán Agapito Blanco y Agustina Bouza. Silvia Cantarella representará al partido UNO. A diferencia de lo que sucede en la ciudad de Santa Fe y el interior de la provincia, el sector de Maximiliano Pullaro no jugará en el Frente Progresista y sí en el macrismo. La lista estará encabezada por Anahí Schibelbein, seguida de Eduardo Quinodoz.

Eugenio Malaponte presenta su propia lista y Maximiliano Bagielet será candidato referenciado en Ricardo López Murphy.

Por Ciudad Futura estará al frente Juan Monteverde que estará acompañado por Jesica Pellegrini y Fernando Rey.

Mientras que el periodista Miguel Tessandori, se presentará por Alianza Mejor, y el ex futbolista Hernán Sapito Encina será la cara visible de Unite, que ya ubicó en el Concejo a otro ex futbolista: Ariel Cozzoni.

Por el partido Vida y Familia será candidato a concejal Gustavo Volpe, presidente de Rosario Te Quiero Pro Vida, junto a Gabriela Camuso.

César Rojas encabezará la lista de Nuevo Mas. La izquierda también postula a Carla Deiana y Melisa Molina como candidatas.

El Frente Primero Santa Fe se anotó con Manolo Contini.