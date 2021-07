Unos dos mil pobladores de Pozo El Tigre, comunidad del Pueblo Wichí ubicada a 10 kilómetros de Santa Victoria Este (SVE), municipio del departamento Rivadavia, denunciaron que están sin agua tras haberse roto la bomba hace ya 20 días.



La comunidad se encuentra a unos 2 kilómetros del río Pilcomayo y ante la falta de agua, sus pobladores se abastecen del río, a pesar de que en esta época está en bajante y las aguas, por lo tanto, son más turbias que lo normal.

En un video que se viralizó por las redes, uno de los miembros de la comunidad denuncia que “mis chicos hace más de dos meses que no se bañan, tienen sed, no pueden tomar agua, lavar la ropa, y van a la escuela así como están. Me voy al río a sacar agua porque no hay más. Tomaremos agua del río. Del gobierno tampoco nos dan pelota”, afirmó al mostrar su malestar. En el video muestra también el lugar que habita, un refugio de techos de palos y plástico. “Esta es mi casita, mi techo, mi pared. ¿Qué somos? ¿animales? el frío entra. Será que tenemos que seguir sufriendo. Que los funcionarios nos den… una manito”, concluyó.

El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, confirmó a Salta/12 las denuncias de los pobladores de Pozo El Tigre. Señaló que en esa comunidad viven al menos unas dos mil personas que, al igual que la escuela local, se sirven del pozo somero cuya bomba de extracción se rompió. “Han prometido de venir a arreglar”, añadió el referente al sostener que si bien hay camiones cisternas que llegan a la comunidad para repartir agua, la provisión que llevan no alcanza a cubrir las necesidades de la gente. “Es que hay quienes tienen tinacos (tanques), y quienes no los tienen, y el camión pasa cada 5 o 6 días entonces la gente debe buscar el agua del río”, afirmó.

Fondos nacionales para los pozos

Mientras, la comunidad deberá esperar a que se perfore otro pozo cuya licitación recién tendrá lugar el 16 de julio. El de esta población es uno de los cinco pozos que se licitarán en esos días para ejecutarlos con fondos nacionales que bajaron desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

En el paraje Santa María (también de SVE), se harán obras complementarias y cañerías de nexo. El 15 de julio, cuando está prevista esta licitación, “también se conocerán las ofertas para la ejecución de un proyecto similar en el predio de la escuela Mariano Boedo de Capital, ubicada en Villa Chartas, para mejorar el abastecimiento en esa zona de la ciudad de Salta”, dice el comunicado de la provincia.

La información oficial indica que la apertura de sobres para la construcción de nuevos pozos, más obras complementarias, en las comunidades La Gracia y Pozo El Tigre (ambas del departamento Rivadavia), se realizará el viernes 16 de julio. El 19 de julio, en tanto, se concretará la licitación para la optimización del sistema de un pozo ubicado en el Parque San Martín de la ciudad de Salta.