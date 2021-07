La Municipalidad de Salta hizo entre mayo y junio de este año 547 multas a la empresa Aguas del Norte por aperturas en la vía pública sin permiso del municipio, otras 96 infracciones por falta de señalización y 10 por reposición de tapas de bocas de registro en 7 barrios de la capital.

Las multas a la empresa prestataria del servicio de agua y cloacas, se hicieron a través de inspectores que dependen del Programa de Cuidado de la Vía Pública.

Ese programa fue creado en diciembre de 2020 por el Ejecutivo Municipal, como órgano con competencias exclusivas para el otorgamiento de autorizaciones de aperturas de calzadas, que tiene además a su cargo el control del uso y ocupación del espacio público y erradicación de obstrucciones ilegales o riesgosas en la vía pública.

El conflicto por la apertura de calles entre la Municipalidad y la empresa Aguas del Norte no es nuevo y tuvo uno de sus puntos más altos cuando el ex intendente municipal y actual gobernador Gustavo Sáenz, elevó severamente el tono de su discurso de apertura del año legislativo comunal el 1 de marzo de 2016 y dijo sobre el estado de las calles que “ es cierto que la lluvia destroza las calles. Pero las calles se rompen también porque hay una empresa de servicios que abre el pavimento para arreglar las cañerías y no lo repara correctamente. ¡Estoy hablando de Aguas del Norte! Lo digo así, porque la empresa, ¡por dañar a la ciudad ha acumulado millones de pesos en concepto de multas!

A fines de marzo de este año, la Municipalidad anunció el plan de bacheo de las “1000 cuadras” y en esa ocasión se señaló que en el 90% de las tareas de bacheo se descubre que debajo hay un pérdida de agua y que era necesario un trabajo conjunto.

El Programa de Cuidado de la Vía Pública, informó la semana pasada que vecinos de Villa Mónica, Barrio Jardín, Villa el Sol, Barrio El Milagro, Villa Mitre, Sanidad II, Barrio Palmeritas y Barrio Ceferino solicitaron la intervención del municipio en la resolución de los constantes reclamos y denuncias a la empresa prestataria y que se efectuaron más de 1300 inspecciones. También señalaron que hay seis actuaciones colectivas que se encuentran en trámite ante el Ente Regulador, que ya notificó a la empresa para el urgente reparo.

Además se realizaron 47 actuaciones por obras eléctricas sin permiso y 45 actuaciones por ocupación ilegal de espacios municipales en conjunto con la Procuración.