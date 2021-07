El canciller Felipe Solá salió al cruce de las declaraciones de su antecesor Jorge Faurie, en sus intentos por despegarse de las gestiones diplomáticas para el envío de municiones al gobierno de facto boliviano. Solá también ratificó que “hubo una absoluta indiferencia de Macri” para “proteger la integridad de Evo Morales”.

“No le creo a Jorge Faurie cuando dice que no sabía de esta situación”, sentenció el titular del Palacio San Martín durante una entrevista en la que desgranó los argumentos del canciller argentino durante el gobierno de Juntos por el Cambio, quien en las últimas horas afirmó que la administración macrista “no participó no del envío de armamentos" a ningún país.

En sus declaraciones públicas, Faurie insistió en la versión de que las municiones y el armamento argentino que llegó a Bolivia fue para proteger la sede diplomática en La Paz. El actual ministro de Relaciones Exteriores no solo lo desmintió sino que lo acusó de intentar “engañar” a la población con una versión que apunta a “confundir” la información existente.

“El material que llevaron los miembros de la Gendarmería no es el mismo que recibieron en Bolivia –explicó Solá-. Eran dos envíos diferentes que fueron en el mismo avión. Fueron ocho o nueve gendarmes con sus armas, pero no tenían que enviarse 70 mil balas. No pueden hacernos creer esa mentira. Hay que preguntarse qué le agradece la Fuerza Aérea Boliviana a la Embajada argentina en La Paz. Es una mentira decir que esas balas fueron para el entrenamiento de (el grupo de elite) Alacrán.”

El canciller argentino también desmintió los dichos de Faurie, respecto de que Macri le dio "instrucciones" precisas para dar "refugio" a todas las personas que estaban amenazadas por la dictadura de Jeanine Añez. "No hubo ninguna gestión de Macri para que Evo no viniera para acá", afirmó el ex funcionario de Juntos por el Cambio utilizando un argumento por la negativa.

"El embajador hizo una gran cantidad de gestiones para que mucha gente que se sentía afectada o en peligro su vida pudiese tener refugio y eso lo instruyó la cancillería hacer", insistió el ex canciller.

“No le creo a Faurie porque recuerdo que el 9 de noviembre de 2019, cuando Alberto Fernández era presidente electo, recibió una llamada de Evo Morales, que le decía `mi vida corre peligro´” y hubo una “absoluta indiferencia de Macri ante el pedido de Alberto para iniciar gestiones para proteger la integridad de Evo Morales”, aseguró el canciller argentino.



El titular del Palacio San Martín también rechazó el desconocimiento que Faurie dice tener de una gestión diplomática para la entrega de material bélico. “Hay un hecho concreto: en la Embajada, el 13 de noviembre de 2019, entró la carta de Fuerza Área Boliviana para el entonces embajador argentino, Normando Álvarez García. El 15 se produjo el ingreso al archivo de la Embajada de ese sobre cerrado. La pregunta es qué pasó en esos dos días ¿El embajador vio esa carta? No encontramos ningún cable en la Cancillería que den cuenta de esta situación”.

Según el máximo responsable de la diplomacia argentina, el hallazgo de la documentación que demostraría que la administración de Macri envió municiones a Bolivia para reprimir las protestas contra el gobierno de facto fue “una sorpresa”. Lo que “no fue una sorpresa, prosiguió, fue que “el gobierno de Mauricio Macri le enviara ayuda a los militares bolivianos que le hicieron un golpe de Estado a Evo Morales”, concluyó.