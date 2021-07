Durante todo el 2020 el Ballet Contemporáneo del San Martín no pudo actuar en vivo con público. Creaciones como “En un mismo cielo” y “Oxymore” se vieron vía la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. El pasado 10 de julio, el elenco dirigido por Andrea Chinetti volvió a pisar el escenario de la Sala Martín Coronado y a reencontrarse con los espectadores. Fue con “Piazzolla”, el homenaje al gran músico en el centenario de su nacimiento, un espectáculo que iba a estrenarse meses atrás y debió posponerse por cuestiones sanitarias.



El tributo se presenta sábados y domingos a las 20 en la sala principal del Teatro San Martín y está compuesto por tres coreografías de Mauricio Wainrot y una de Ana Itelman, todas inspiradas en la música del genial compositor y bandoneonista. La primera, “Ahí viene el Rey” de Itelman, tiene por música “Canto de octubre” y es un solo que formó parte del espectáculo “Esta ciudad de Buenos Aires”, que la pionera de la danza contemporánea en nuestro país ideó a partir del libro “Poeta al pie de Buenos Aires”, de Fernando Guibert. Le siguen “Escualo”, “Libertango” y “Cuatro estaciones de Buenos Aires”, todas de Wainrot.

El coreógrafo, ex director del Ballet Contemporáneo, se crió en el seno de una familia trabajadora y humilde. Vivían en un conventillo en el barrio de Villa Crespo, y sus padres siempre apoyaron su inclinación por el arte. El teatro y la literatura estaban muy presentes en el hogar; y ya de joven, Wainrot iba a bailar tango a una milonga de Pompeya. “Siempre me gustó Piazzolla, su música me conmueve mucho, me hace llorar. Nunca me importó si era tango o no”, cuenta a Página/12. “Mi relación con Astor nace en 1984 cuando yo estreno ‘Libertango’. Eran mis comienzos como coreógrafo, él vino a verla y le encantó”, recuerda. La obra abarca seis temas incluidos en el disco “Libertango”, ente ellos ‘Meditango’ y ‘Violentango’. “No incluí ‘Adiós Nonino’ porque ya había bailado una versión muy linda de Oscar Araiz. La estrenamos en el hall del San Martín. Fue un éxito tremendo, no lo esperaba, la verdad. Nos fue tan bien que luego la hicimos en sala”, asegura el artista.

“Escualo” es un dúo que Wainrot creó para la obra “Estaciones porteñas”, que estrenó en 1997 el Teatro Colón con el quinteto de Piazzolla en vivo. Lo describe como “un dúo muy apasionado sin una historia pero con un clima particular, que es que lo que trabajo en todas las obras que hice con música de Astor. Tiene algo de candombe, es muy percusiva”. El programa cierra con “Cuatro Estaciones de Buenos Aires”, estrenada en 2005 con la primera bailarina Paloma Herrera como estrella invitada por el Ballet Contemporáneo del San Martín. “Nunca me gustó ser literal, transmito lo que me provoca la música. Y toda esta obra de Piazzolla, incluso ‘Verano’ y ‘Primavera’, son melancólicas. Es música aterciopelada, que trasciende a los argentinos y llega a todos”, dice.

“Astor era un apasionado, se comía el mundo y su obra está marcada por una gran libertad. Mamó el jazz de manera excepcional en Nueva York y eso define su manera de hacer tango, que también es una mezcla de ritmos, de instrumentos, de estilos” arriesga Wainrot. Desde su mirada, la cultura funciona por sumatoria de capas, de influencias, de aportes. “Yo empecé bailando danza clásica, luego descubrí el contemporáneo. La cultura argentina me marca mucho como también la cultura judía, la música clásica. Somos una suma de transformaciones, una cadena infinita de eslabones, todos aportamos. Y no está mal tomar cosas de otro, luego vendrá el estilo propio”, reflexiona.

En este esperado regreso de las funciones con público, bailan Constanza Agüero, Brenda Arana, Lucía Bargados, Melisa Buchelli, Carolina Capriati, Flavia Dilorenzo, Fiorella Federico, Paula Ferraris, Daniela López, Silvina Pérez, Eliana Picallo, Andrea Pollini, Eva Prediger, Sol Rourich, Ivana Santaella, Agostina Scarafia, Manuela Suárez Poch, Adriel Ballatore, Darío Calabi, Matías Coria, Matías De Cruz, Lautaro Dolz, Rodrigo Etelechea, Darcio Gonçales, Jonas Grassi, Alejo Herrera, David Millán, Andrés Ortiz, Benjamín Parada, Boris Pereyra, Emiliano Pi Álvarez, Rubén Rodríguez y Damián Saban.