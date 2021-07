Madonna respaldó a Britney Spears y rechazó la tutela a la que la princesa del pop está sometida desde hace 13 años. “Devuelvanle la vida a esta mujer”, manifestó la artista y se sumó a la lista que integran, entre otros, Christina Aguilera, Justin Timberlake e incluso Elon Musk, quienes se proclamaron a favor del #FreeBritney.

La reina del pop compartió una foto en sus historias de Instagram en la que se la ve vistiendo una musculosa blanca con el nombre de Britney estampado. “La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al patriarcado codicioso que le ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, estamos llegando para sacarte de la cárcel!”, escribió.

Spears ha sido considerada la sucesora de Madonna. Ambas protagonizaron en 2003 una icónica presentación en los MTV Video Music Awards en la que cantaron Like a Virgin -homenajeando la interpretación que hizo la misma Madonna en los premios en 1984- con Christina Aguilera y la reina del pop besó a ambas artistas. Ese mismo año, Madonna y Britney lanzaron la única colaboración musical que hicieron juntas, Me against the music.

El pasado 24 de junio, Spears se presentó ante la justicia de Los Angeles para pedir el fin de la tutela que pesa sobre ella desde 2008 y permite que su padre, Jamie Spears, disponga de sus bienes. "Solo quiero recuperar mi vida", aseguró la cantante durante la audiencia y contó que ni siquiera puede tomar decisiones sobre su trabajo o su propia salud sexual y reproductiva.

En 2008, Jamie Spears, junto con el abogado Andrew Wallet, fueron nombrados tutores de su patrimonio multimillonario, valuado en 60 millones de dólares, luego de una serie de problemas personales que padeció la cantante.

Después de que Wallet renunciara a su función en 2019, Jamie Spears fue el único responsable de supervisar las finanzas de su hija hasta que un juez nombró a Bessemer Trust en noviembre de 2020 como cotutor.

La cantante describió su tutela como "abusiva" y dijo que solo quiere recuperar su vida, por eso solicitó poner fin a aquella disposición ordenada por la Corte sin la condición de tener que aprobar una evaluación de salud.