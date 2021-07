El diputado Rodolfo Tailhade pidió investigar cuántos casos de muertes infantiles se registraron a raíz de la denuncia penal impulsada por la legisladora del PRO Graciela Ocaña, que interrumpió la continuidad del Programa Qunita.



"La muerte y el dolor no pueden no tener costo. Me parece muy importante conocer el total de bebés fallecidos que provocó Ocaña con su infame denuncia contra el Plan Qunita", expresó el legisladora del Frente de Todos.



El diputado recordó que el programa lanzado en 2015 incluía la entrega de un kit con ropa y elementos necesarios para el bebe y su mama, pero, además, "venía a tratar de bajar los índices de muertes súbitas del lactante". En el marco de la causa iniciada por Ocaña, la fiscal Gabriela Baigún, consideró que no se logró constatar delito alguno.