Este miércoles, la Corte Superior de Los Ángeles permitió a Britney Spears elegir su propio abogado. La cantante volvió a hablar en una nueva audiencia por la causa en la que pide poner fin a la tutela legal que su padre, Jamie Spears, ejerce sobre ella hace 13 años. "Ustedes están permitiéndole a mi padre arruinarme la vida. Tengo que deshacerme de él y acusarlo de abuso", sostuvo la artista.

A partir de ahora, Britney estará representada por Mathew Rosengart, un abogado que ha llevado casos de otras celebridades. "Nos movilizaremos rápida y agresivamente para su retirada. La pregunta sigue siendo, ¿por qué está involucrado? Debería dimitir voluntariamente porque eso es lo que más le conviene a la tutelada", afirmó el letrado al salir del juzgado.

Desde 2008, la cantante estaba representada por un abogado designado por la justicia, Samuel D. Ingham III. La primera vez que dio testimonio ante la Corte, Britney pidió elegir su propio abogado y cuestionó a Ingham porque, argumentó, nunca le había dicho que era posible hacer una presentación judicial para terminar con la conservatorship.

Después de esta declaración, el abogado presentó su renuncia, que la jueza Brenda Penny aceptó en la audiencia del miércoles.

Aunque no estaba previsto que Britney hablara, la cantante se dirigió al tribunal a distancia a través del teléfono de su abogado. "Estoy aquí para presentar cargos. Estoy enfadada y recurriré a eso", sostuvo y solicitó que se presenten cargos contra su padre por “abuso”.

Britney también pidió no ser sometida nuevamente a exámenes psicológicos para terminar con la tutela. "Solo quiero que entienda cuánto tiempo me han quitado al forzarme a hacer estos tests psicológicos que no arrojan ningún resultado", manifestó.

#FreeBritney

Afuera del juzgado, fanáticos de la cantante se reunieron para escucharla y brindale su apoyo. Después de la audiencia, Britney escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que les agradeció: “No tienen una idea de lo que significa para mí tener el apoyo de fans tan maravillosos!!! Dios los bendiga a todos!!!”.

La cantante acompañó el mensaje con un video en el que se la ve celebrando y agregó otro tuit con el hashtag con el que sus fanáticos lograron darle visibilidad a su causa: #FreeBritney.





La tutela de Britney

La tutela o conservatorship es una figura que en los Estados Unidos se aplica sobre adultos muy mayores o personas que sufren desórdenes mentales inhabilitantes. Jamie Spears fue nombrado tutor de su hija después de los resonados episodios de 2007, cuando la salud mental de la artista se vio comprometida y, luego de ser internada, fue declarada incompetente para manejar su propia vida.

Aunque la medida fue de carácter temporal en su inicio, se ha mantenido a lo largo de 13 años en los que la artista ha actuado, publicado discos y protagonizado un espectáculo millonario en Las Vegas entre 2013 y 2017, a veces en contra de su voluntad.

Jamie Spears está a cargo de la millonaria fortuna de Britney, que asciende a más de 60 millones de dólares. El año pasado, la justicia californiana designó como co-tutor del patrimonio a la empresa financiera Bessemer Trust, que la semana pasada se retiró de la causa.

Quien mantiene una co-tutoría, aunque solo vinculada a los aspectos personales de Britney y no a su fortuna, es Jodi Montgomery, también designada por la justicia.

La semana pasada, la madre de Britney, Lynne Spears, solicitó que su hija pudiera escoger a un abogado: "Ahora, y en los últimos años, la persona tutelada es capaz de cuidar de sí misma y, de hecho, dentro de los parámetros de la tutela, ha ganado literalmente millones de dólares como celebridad internacional", argumentó.

Mientras tanto, el apoyo al #FreeBritney no para de crecer. Celebridades como Madonna, Christina Aguilera, Justin Timberlake y el millonario Elon Musk se pronunciaron a favor de la cantante. Incluso legisladores del Congreso de los Estados Unidos invitaron a Britney a que haga uso de la palabra en el recinto.