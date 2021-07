Con un fuerte llamado a la vacunación contra el coronavirus y un día después de que el Tribunal Constitucional le dieran un revés a la desición del gobierno español de decretar un confinamiento estricto, el rey, la reina y el pleno del Ejecutivo rindieron homenaje en el Palacio Real a los más de 81 mil muertos que hasta ahora hubo en ese país desde el inicio de la pandemia.

El acto organizado en medio de lo que las autoridades sanitarias denominan como la “quinta ola” de coronavirus tuvo lugar en Madrid y contó con la participación de al menos 700 personas, entre autoridades, familiares de las víctimas y trabajadores de la salud.

"La evolución de la pandemia nos recuerda constantemente que debemos seguir con las precauciones sanitarias y que la recuperación depende de todos", señaló Felipe VI en su discurso, pronunciado frente a una llama en señal de luto.

Se trata del segundo acto oficial realizado en ese país, uno de los más castigados por la pandemia en Europa, y su organización estuvo acompañado con el lanzamiento de un video institucional.





"Hoy estoy aquí porque mi padre ya no está", afirmó en un emotivo discurso María Díaz Diñeiro, la hija del jefe del servicio de Cirugía General del hospital madrileño de La Paz, fallecido por Covid-19 en abril de 2020. "No le pudimos dar el último abrazo, el apretón en la mano (...) Pero no hay sombra sin luz y la esperanza se hace hueco: la vacuna permite ilusionarnos con un futuro mejor", agregó.







El coronavirus en España

Hasta el momento, en España murieron 81.043 por el virus que, según datos del Ministerio de Salud, provocó también más de 4 millones de casos confirmados. En tanto, el 60 por ciento de los más de 47 millones de españoles recibieron hasta hoy al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 47,4 por ciento ya tienen el esquema completo.

Cuando parecía asomar la salida de la crisis, España sufrió un nuevo revés y enfrenta en estos días a una verdadera explosión de contagios debido a la propagación de la variante Delta.



Los más afectados son los menores de 30 años, a los que todavía no se vacunó en su totalidad. Entre la población española de 20 a 29 años, la incidencia acumulada es de 1.508 casos por 100 mil habitantes en los últimos 14 días.

El explosivo repunte de casos no se traduce, sin embargo, en un alza de los fallecimientos, y la presión hospitalaria sigue siendo mucho menor que en olas anteriores gracias al buen ritmo de la campaña de vacunación.

Para hacer frente a esta quinta ola,de las discotecas, limitaciones en las reuniones y del horario de las actividades nocturnas.

Las medidas generaron un debate en el país, sobre todo tras la decisión del Tribunal Constitucional, que ayer juzgó de “inconstitucional” el instrumento utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez para imponer el confinamiento domiciliario en la primavera de 2020, uno de los más estrictos del mundo.