El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estimó que a fin de mes habrá alrededor de 12 millones de vacunados contra el coronavirus en toda la provincia, sobre una población de 16 millones, y cuestionó a la ex gobernadora y actual candidata porteña, María Eugenia Vidal, por “mentir” sobre su gestión en la provincia: “El pueblo bonaerense ya le dijo a Vidal qué pensaba de su gestión”.

La vacunación en la provincia de Buenos Aires

"Los números de la vacunación son espectaculares”, evaluó el mandatario provincial, quien celebró la cifra alcanzada hasta el momento: 10 millones de dosis aplicadas en toda la provincia, “8 millones con la primera dosis y 2 millones con las dos dosis", precisó.

Desde comienzo de julio hasta ayer, añadió, hubo 2,4 millones aplicaciones en la provincia. "A este ritmo llegaríamos a los 5 millones al cierre del mes", estimó. Si esto ocurre, el mes cerraría con casi 12,5 de bonaerenses vacunados.



Según el detalle de la campaña de vacunación, en toda la provincia hasta el momento está vacunado el 96 por ciento de los mayores de 60 años, el 90 de mayores de 18 con enfermedades y el 56 por ciento de personas entre 18 a 60 años sin enfermedades.

A esto se suma que el 94 por ciento de los docentes ya están vacunados, al igual que el 90 por ciento de los miembros de las fuerzas de seguridad y el 50 por ciento de las personas gestantes.

Vacuna libre

El avance de la vacunación dio a partir de las últimas horas un nuevo giro, con la vía libre de vacunación para mayores de 35 años sin comorbilidades y la apertura de postas de Vacuna Libre en las principales estaciones ferroviarias del conurbano bonaerense.



Además, el gobernador se manifestó confiado en que el ritmo de vacunación con segundas dosis “va a tener un ritmo similar al actual”, pero aclaró que ello “depende del flujo de vacunas que lleguen” desde los países productores.

La interna de la oposición

Mientras esto ocurre, añadió el mandatario provincial, en la oposición “hay una interna feroz” por las candidaturas para las próximas elecciones legislativas. “Toda la energía que no pusieron a ayudarnos a buscar vacunas, la pusieron en boicotear” y en resolver su “interna a cielo abierto, en una lucha por los cargos”.

“Estamos mirando azorados esta interna feroz que tienen, halcones, palomas, más blandos, más duros. Pero el que realmente conduce sigue siendo (el ex presidente Mauricio) Macri”, aseveró.

También acusó a su antecesora, María Eugenia Vidal, de “mentir” sobre su paso por la gobernación, entre 2015 y 2019, cuando perdió las elecciones por 20 puntos debajo del Frente de Todos.

“Todos decían que había hecho una gestión fantástica y que era imbatible, pero el pueblo de la provincia ya le dijo a Vidal qué pensaba de su gestión”, sentenció Kicillof y sostuvo que ese fue el motivo por el cual Vidal resolvió ser candidata porteña a diputada nacional: “Si volvía a presentarse en la provincia y le iba mal, ponía en riesgo toda esa promesa” que encarnó para un sector de la población.

También la cuestionó por no explicar lo que no hizo durante su gestión como gobernadora: “Vidal se mudó a la ciudad y no se somete a preguntas sobre la realidad de lo que hicieron. Tiene que dar explicaciones sobre por qué no abrieron hospitales, de cómo endeudaron, de las enfermedades que volvieron, las vacunas que se vencieron, de los tarifazos”, enumeró al mandatario.

“Están aprovechando la pandemia para hacer un reset, como si la gente debiera olvidarse quiénes son, qué hicieron, cuándo gobernaron” y “ni siquiera se defienden porque no pueden hacerlo”, concluyó.