Cristian Pavón, delantero de Boca Juniors, está muy cerca de irse a préstamo con una obligación de compra al Olympique de Marsella, al tiempo que el club de la Ribera rechazó una oferta del Brujas de Bélgica por Sebastián Villa.



Pavón, quien concluirá su vínculo con Boca el 30 de junio de 2022 y puede negociar su pase como libre a partir de diciembre de este año, es requerido por Jorge Sampaoli, entrenador del equipo francés y ya habría arreglado su contrato.



El club francés había ofrecido un trueque mano a mano entre Pavón y Darío Benedetto, pero el ex delantero boquense -por razones económicas- no quiere volver y su idea es continuar su carrera en Europa, posiblemente en el Elche de España.



De llegar a un acuerdo entre la dirigencia de Boca y los franceses, el partido del próximo martes ante Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores, podría ser el último del atacante cordobés con la camiseta azul y oro.



De concretarse su transferencia, Pavón tendrá que pedir permiso a la justicia argentina para salir del país, por tener una causa en la fiscalía de Alta Gracia por violencia de género, según la denuncia realizada por Marisol Doyle.



Por Sebastián Villa en la últimas horas llegó una oferta del Brujas de Bélgica por cinco millones de dólares. El jugador también afronta una causa por violencia de género contra su ex novia Daniela Cortés, recientemente elevada a juicio.



La oferta por Villa incluye un plus por rendimiento, pero fue rechazada por la secretaría de fútbol que comanda Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo de Boca.



En cuanto a Gonzalo Maroni, quien iba a ser titular contra Unión en Santa Fe en el arranque del nuevo torneo de la Liga Profesional, no ocurrió ya que el volante cordobés está muy cerca de irse a préstamo al Atlas de México.



En el tema incorporaciones, se espera para este fin de semana el arribo del lateral derecho Luis Advíncula, ya que Boca compró el 80 por ciento de su pase al Rayo Vallecano de España. El futbolista peruano -a su llegada- tendrá que realizar el aislamiento de siete días, según el protocolo que determinaron las autoridades sanitarias argentinas.