En los viejos reinos absolutistas de la edad media y gran parte de la modernidad, la forma en que los territorios se anexaban sin ir a la guerra era mediante matrimonios acordados entre príncipes y princesas herederas. Aunque con el detalle de que el acuerdo nunca incluía la opinión de los futuros esposos, quienes poco margen tenían para el pataleo, y debían acatar sumisamente lo dispuesto por sus padres y los asesores reales.

Dicha práctica casi que revive esta última semana en la política local con motivo de los cierres de frentes para competir en las próximas elecciones nacionales que renovarán tres bancas salteñas en el Congreso Nacional.

Tanto en el Frente de Todos, como en Juntos por el Cambio, bajaron la “sugerencia” de uniones forzadas en pos de conseguir una “unidad” que evite la fuga de votos y consolide las chances de alcanzar las bancas en juego.

Básicamente las uniones consistían en implantarle a JxC el conjunto de partidos de centro derecha afines al gobernador Gustavo Sáenz, con dos candidatos incluidos: Guillermo Durand Cornejo e Ignacio Jarsún.

Idéntico panorama se daba con el Frente de Todos (dícese los dos sectores que salen por separado en la provincial), que debía juntarse con el Partido Justicialista y algunos otros partidos filo peronistas que responden al gobernador, y que también incluía el pack candidatos: Emiliano Estrada y Pamela Caletti.

Igualmente, el problema no fueron tanto las uniones forzadas (en épocas electorales cada vez es más común para los políticos juntarse a comer sapos a la parrilla), sino que lo que desmadró todo fue la imposición de presentar lista única, aunque haya PASO, lo que limitaba a varios sectores, en ambos frentes, a cumplir el papel de aplaudidores. "Somos políticos y queremos candidatearnos", se escuchaba en las diferentes sedes partidarias cuando debatían las órdenes que llegaban desde Buenos Aires.

La falta de unas Primarias en las provinciales, motivó que las listas se armaran a dedazo limpio según el criterio o simpatías del dueño del dedo. Ese método, que de científico tiene poco y de diplomático nada, dejó enojados, ofendidos, heridos y despechados en los 60 municipios salteños.

Por eso, justamente la nacional con su PASO aseguraba que esto no suceda, pero como dice el dicho: "A seguro se lo llevaron preso”, y en ambos frentes sacaron corriendo a las celestinas enviadas por Sáenz para arreglar los respectivos matrimonios por conveniencia (que en realidad convenían principalmente a Sáenz).

Finalmente, las negociaciones terminaron logrando un panorama similar al de las provinciales, con dos frentes del oficialismo provincial: el peronista con el PJ a la cabeza y el de centroderecha. La izquierda iría con dos sectores. El partido de Biella otra vez por afuera de un frente, pero asociado con los renovadores clásicos (si hay un partido conservador popular, puede haber renovadores clásicos, aunque sean términos contradictorios). En tanto al FdT lo unió el espanto y lo que se dividió en la provincial se juntó para la nacional. Casi lo mismo que sucedió con JxC, que incluyó a los radicales capitalinos.

El que debe estar diciendo “Otra vez sopa” es el juez federal Julio Bavio, porque en tres meses ya se le planteó dos veces la necesidad de definir quién se queda con la denominación Frente de Todos, ante la reserva del mismo nombre presentado por dos sectores.

Para la elección provincial uno de los espacios en disputa decidió de motus propio ponerse otro nombre antes de que se expida el juez. Mientras que para la legislativa nacional, el PJ local, avalado por sus autoridades nacionales, sale a disputarle la denominación a los que ahora la tienen en la provincial.

Si llegase a prevalecer la postura del justicialismo, estaríamos ante un caso de trastorno de identidad disociativo, en el que los candidatos que para la provincial de agosto piden no votar al Frente de Todos, en la nacional de septiembre van a pedir que voten al Frente de Todos, y viceversa...

Eso sí, después, cuando la gente no va a votar se hacen sesudos análisis sobre porque la política no contiene las expectativas sociales. Capaz no es que no las contengan, sino que en una de esas los ciudadanos no saben qué o a quién o por qué están votando.

Por lo pronto, van 48 horas de campaña y ya cayó la primera denuncia: Pamela Ares, candidata a senadora del FdT (varietal elección provincial), pidió la aparición con vida de “los carteles artesanales” que adjudica se los robó el saencismo.

Ahora se abren las apuestas para saber si el próximo incidente es el tradicional tiroteo entre dos bandas de pegatineros o el clásico legalismo municipal descolgando carteles en la vía pública para evitar la contaminación visual. A las tradiciones electorales no te las cambia ni una pandemia.

Meta guitarra nomás

Antes del coronavirus, para esta época, generalmente coincidiendo con el fin de semana más frío del año, se hacía el Festival del Tamal en Chicoana. Pero actualmente, imposibilitados de organizar eventos masivos, a excepción de las elecciones, como para no perder la costumbre montaron un nuevo festival: el de los anuncios de obras, con el gobierno provincial como número principal y la municipalidad de Salta de telonera.

El repertorio lo componen las obras a realizarse, comienzo de obra, licitación de obra, avance de obra, inauguración de obra (parcial o total, las dos sirven) y proyectos de obras. Solo esta semana, en los medios salieron por lo menos nueve noticias diferentes de ese tipo.

Una de ellas fue, por ejemplo, el arranque de las obras de repavimentación de la ruta provincial 23 que une Rosario de Lerma con Cerrillos. Dicho inicio ya se anunció por lo menos cinco veces. Cuando se informó que se haría, cuando se licitó, cuando se firmó el contrato, cuando la Justicia dejó sin efecto la impugnación presentada y cuando finalmente empezó.

En la semana también se presentó el nuevo polo de entretenimiento en el Dique Cabra Corral, que por ahora tiene presupuesto solo para la maqueta que sirvió para ilustrar lo que se quiere hacer. Después se verá si los fondos necesarios para el proyecto salen de las regalías mineras, de un préstamo internacional o de haber embocado el pozo de 500 millones que tiene actualmente el Loto.

Y en esta vorágine de anuncios, Sáenz fue a inaugurar el Centro de Interpretación de la Quebrada de las Conchas en Alemanía, y no le tembló la voz para anunciar que está peleando para que el cochemotor que circulaba por el ramal C13, cuyas vías fueron saqueadas y desmanteladas en estos más de 50 años de inactividad, vuelva a funcionar.

Tomando como ejemplo otro anuncio épico, como el de la compra del millón de vacunas, ahora el circuito a seguir sería:

1-En dos semanas entra un proyecto de ley a la Legislatura salteña declarando de prioridad absoluta la reconstrucción del ramal.

2-En tres semanas, el ministro de Economía Roberto Dib Ashur anuncia que pidió presupuestos de durmientes en fábricas internacionales.

3- En seis meses, ya con las elecciones bien lejos, el ministro de Infraestructura Sergio Camacho dice que es complicado porque por el grado de deterioro de las vías se necesita una inversión multimillonaria, por lo que después de analizar bien la situación, con el tren que llega hasta Quijano por ahora estamos de 10.

4- Fin de la idea. Archívese.

Este Festival del Anuncio quizás no sea tan convocante como los folclóricos, pero que hay muchos guitarreros, eso no cabe duda.

Turistas sin vacunas

Una semana duró la propuesta del slogan “Salta tan linda que te vacuna”. Solo fueron 18 visitantes los afortunados que lograron inocularse mientras paseaban por el cerro San Bernardo, hasta que desde el gobierno salteño, previo tirón de orejas desde Nación, salieron a aclarar que era un malentendido y que las vacunas son solo para los residentes salteños. Al final uno quiere ser Miami y no lo dejan.

No sabemos si esta nueva improvisación se llevó puesto también el descuento que había en la confitería para los recién vacunados, porque con lo caro que está el jugo de naranja cualquier rebaja vale, aunque duela el pinchazo de la vacuna.

Y como para que la imaginación de los que diseñan la campaña de vacunación no se achanche, ahora en dos semanas se vienen las tandas masivas de segundas dosis de las AstraZeneca para la franja entre 40 y 50 años, ya que se cumplen los 60 días desde cuando las habilitaron. Siguen cayendo en cuentagotas las segundas de las Spuntik V, y se sumaría la aplicación de las recién llegadas Modernas, que son aptas para menores de 18. Así que seguramente habrá más novedades para este boletín.