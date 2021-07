#DeCatálogo El quinteto porteño Pasaje Osaka soltó su disco Pasaje Osaka, que respeta su sonido en directo y cuenta con invitadxs de Las Ligas Menores y Viva Elástico. También hay lanzamientos del cordobés Mariano Gagliardo (El otro lado (En donde estés), con sonido folk-rock y live session en combo), del combo indie alternativo Romphonics (el EP El escape), del multi-instrumentista Juan Pablo Alfieri, de Todo Aparenta Normal (Perdón, por favor, gracias, su EP debut), y de Tom Grandinetti, cantante de Miniaturas (su primer EP solista, Lo que nos pasó).



#AltaTemporada Quien dice un episodio dice una temporada. El clásico vintage argentino Okupas, con Rodrigo de la Serna y Diego Alonso, desembarca este 20/7 en Netflix, 21 años después de su estreno original y con nueva banda de sonido, a cargo de Santiago Motorizado. Además, estrenan la saga de historias de terror Them (23/7, Prime Video) y la miniserie web argentina y autogestiva Parte de una religión (23/7, Eventbrite).

#HacelaSimple ¿Canciones nuevas? Listas ¿Playlist? Lista ¿Auriculares? Listos. Llegaron a plataformas canciones fresquitas de la leyenda ricotera Skay Beilinson (Otras puertas, otros mundos), de la electropopera Victoria Real (S1N), del santiagueño Rusherking con feat de Duki (Bailando te conocí), de la cordobesa La Lou (En todas partes), del cantante Gero (Blanco y negro) y del productor boliviano Leo Camargo, radicado en Argentina (Intenso).

#Pantallazos Nathy Peluso, Nicki Nicole, 1915, Bizarrap, Zoe Gotusso, Bandalos Chinos, Barbi Recanati, Trueno, Sol Bassa y Celli pegaron nominaciones para la entrega de los Premios Gardel 2021, cuya ceremonia podrá verse en vivo el 23/7 a las 22 por TNT. Además, se arman los paneles virtuales para la [email protected], que del 23 al 25/7 tendrá a parte de los elencos y equipos de Evangelion: 3.0+1.01 Triple, I Know What You Did Last Summer, S.O.Z., Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond, entre otras películas y series.