San Lorenzo decidió este lunes apartar del plantel profesional al mediocampista Juan Ramírez, quien se negó a jugar el partido de este fin de semana ante Arsenal como estrategia para mantener vivas sus posibilidades de ser transferido a Boca, quien lo tentó en los últimos días.

El jugador no se presentó en la concentración ni en el estadio de Sarandí, algo que fue constatado por un escribano enviado por el club, pero sí lo hizo en la mañana de este lunes en la Ciudad Deportiva para el regreso a los entrenamientos. Ramírez, de 28 años, trabajó de manera diferenciada y desde este martes, por decisión de la dirigencia, lo hará a contraturno del plantel profesional hasta que se resuelva su situación, según confirmaron fuentes del club.

"Lo que se vivió no es una situación normal -dijo el DT Paolo Montero después del empate por la primera fecha de lal torneo de la Liga Profesional de Fútbol-. Es una decisión que ha tomado el jugador pero ya pasas a ser parte los dirigentes y ellos tomarán las medidas".

En San Lorenzo causó malestar el contacto del jugador con el vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, a quien acusan de un manejo poco ético en el afán de lograr su contratación. Boca acordó con el futbolista e hizo una oferta de 2.000.000 de dólares por el 60% de la ficha que le pertenece al club de Boedo, lo que fue rechazado inmediatamente.

Ramírez decidió no firmar planilla en el estreno del certamen, razón por la que faltó al partido en Sarandí y avisó a la dirigencia que no jugará más en San Lorenzo pese a tener contrato vigente. "Las condiciones (de una posible venta) las ponemos nosotros, no las pone ni el jugador ni en este caso muchísimo menos Boca", advirtió el manager Mauro Cetto, tras reconocer que la propuesta de compra está "muy lejos" de las aspiraciones "azulgranas". Cetto, en declaraciones a ESPN antes del partido con Arsenal, señaló que "la manera de manejarse no fue la correcta", en relación a la llamada de Riquelme a Ramírez, con el que compartió el plantel que ascendió a Argentinos Juniors a Primera División en 2014.

San Lorenzo pretende unos 4 millones de dólares por el pase del futbolista nacido en el partido bonaerense de Merlo; Boca, de momento, apenas alcanzó la mitad de ese monto. Cetto fue tajante: "La realidad es que sabemos que es muy difícil hacer jugar a alguien en un lugar donde no quiere estar, esta camiseta es demasiado importante como para que que no quiera usarla y nosotros estemos rogándole para que se quede".



Lo cierto es que hubo una novedad al cierre de la jornada, cuando a última hora trascendió que River también estaría dispuesto a alcanzar esa cifra, pero a fin de año. El club millonario aprovecharía que el arquero Augusto Batalla -exriverplatense de reciente paso por O'Higgins, de Chile- ya está en Argentina para incorporarse a San Lorenzo. De cualquier manera, una negociación planteada ahora para fin de año parece bastante improbable teniendo en cuenta que para entonces habrán finalizado el mandato del presidente, Rodolfo D'onofrio, y el contrato del entrenador, Marcelo Gallardo.