El Concejo Deliberante de Bahía Blanca hizo un concurso para rebautizar el Parque “Campaña del Desierto” y elegir un nuevo nombre que no haga referencia a “hechos violentos”. Pero la iniciativa no salió bien: el nombre más votado fue Julio Argentino Roca, el protagonista de aquella campaña de conquista y exterminio sobre pueblos originarios. El Municipio decidió suspender la votación y que el tema sea tratado nuevamente en el Concejo.

El Municipio había lanzado una convocatoria para que les bahienses eligieran un nuevo nombre para el Parque Municipal “sustentable y ecológico” a través de las redes sociales. Según el sitio web de Participá Bahía -que reúne las consultas abiertas que hace el gobierno municipal- las bases del concurso establecían que:

“No está permitido el nombre de personas vivas o cuyo fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 10 Años. Ni el nombre de personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto.

“No está permitido ninguna denominación que haga referencia a expresiones xenófobas, racistas, machistas o discriminatorias. Ni denominaciones contrarias a los valores democráticos, a la paz y los derechos humanos. O que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas.

“No está permitido las denominaciones que conlleven connotaciones político partidaria, religiosas, sectoriales, y/o que excluyan a sectores de la sociedad”.

Pero entre los cinco precandidatos el más elegido fue “Julio Argentino Roca”, seguido por la opción de mantener el nombre “Campaña del Desierto”. Los otros posibles nombres eran “Raúl Alfonsín”, “Barranco de los Loros” o “César Milstein”.

El viernes pasado, el jurado compuesto por tres funcionarios de Juntos por el Cambio y uno del Frente de Todos se debía reunir para elegir el ganador entre esos precandidatos.

Sin embargo, según reportó el diario La Nueva, el representante del Frente de Todos, Carlos Quiroga, manifestó que no participaría porque desde su bloque no aprobaron el proyecto presentado por Laura Biondini (Juntos por el Cambio) ya que no estaban de acuerdo con la metodología y que la votación se realice a través de las redes sociales.

El concejal de Juntos por el Cambio, Marcos Streitenberger, anunció que “el proyecto vuelve al Concejo Deliberante para que se revean algunas cuestiones antes de seguir avanzando”. “El espíritu de esta iniciativa es positivo, novedoso y democrático, contando con la participación de los vecinos en un tema tan importante como es la designación del nombre de un nuevo parque", dijo.

"Lo importante es que Bahía Blanca tendrá un parque que será, nada más y nada menos, el más grande de la ciudad y habría que repasar la historia de Bahía para ver cuando fue la última vez que se inauguró uno", agregó Streitenberger.