El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anticipó que durante la reunión del Consejo Federal de Educación se ratificará el criterio de que los y las estudiantes que este año cursaron de manera bimodal producto de la pandemia tendrán que "aprobar el 70 por ciento de los contenidos priorizados" para promocionar el ciclo lectivo 2021.

Por eso, durante el encuentro que desde esta mañana mantienen los ministros de Educación de todas las provincias, se apuntará a “acordar todo lo que van a ser las instancias de evaluación, de acreditación y de promoción de este ciclo lectivo”.



El criterio es el de siempre: “Que aquellos estudiantes que han tenido trayectorias sostenidas puedan seguir teniendo ese camino y puedan promocionar”. “Esto es fundamental”, ponderó.

En tanto, para quienes hayan tenido “trayectorias intermitentes” por problemas para asistir a la escuela o conectarse de manera virtual, “se van a generar instancias adicionales que permitan fortalecer y robustecer esa trayectoria educativa".

Lo mismo ocurrirá para quienes “están en una situación de mayor complejidad porque han tenido trayectorias de baja intensidad”, apuntó el titular del Palacio Sarmiento, durante una entrevista por Radio Nacional.

Lo central es que “para poder promover este ciclo lectivo” todas y todos los estudiantes “tienen que aprobar el 70 por ciento de los contenidos priorizados”, insistió.

“No solo de cara a (la cursada de) los próximos meses sino también en diciembre, en enero, febrero e inclusive en marzo de ser necesario, para lograr que los estudiantes promuevan este ciclo lectivo detrás del concepto de unidad pedagógica 2020-2021”.

El debate sobre la presencialidad

Entre las demás propuestas que se debatirán en el Consejo Federal se encuentran aquellas que apuntan a garantizar la continuidad pedagógica. El objetivo es “intensificar” la presencia en el aula.



En este sentido advirtió que el aumento de la presencialidad debe ser de acuerdo a “las recomendaciones de los especialistas” y afirmó que se establecen protocolos y condiciones para “no poner en riesgo a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad educativa”, en el marco de la pandemia de coronavirus.



Además, Trotta precisó que durante el 2020 "se acreditaron los aprendizajes que los chicos realmente transitaron”, pero quedaron otros pendientes, por lo que se “se priorizó la propuesta pedagógica”.



“Esto implicó que contenidos del 2020 se rearticularon en 2021, sumado eso a los propios contenidos de este ciclo lectivo, por eso hablamos de ‘contenidos priorizados’”, añadió.



No obstante, explicó que "intensificar no implica ver lo mismo más rápido, intensificar implica priorizar, seleccionar ciertos contenidos para garantizar los saberes necesarios para ir cerrando cada uno de los grados y cada uno de los ciclos dentro de cada nivel”.



“Los procesos de aprendizaje siempre son heterogéneos, ahora lo han sido mucho más en el marco de la pandemia porque la no presencialidad es condicionada adicionalmente por la realidad social en la que está cada uno de los chicos”, concluyó