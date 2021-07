El ambicioso proyecto de las Obras Completas del escritor nicaragüense Rubén Darío, el creador del modernismo literario, publicadas por la editorial de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (EDUNTREF), es una celebración a la desmesura, en tiempos donde impera la cautela y el cortoplacismo. Serán diez tomos y 33 volúmenes que se editarán sin respetar un orden cronológico. La prestigiosa organización de lengua y literatura de Estados Unidos Modern Language Association (MLA) reconoció la calidad del proyecto. El especialista Thomas Ward, director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Loyola, revisó el Tomo 9, volumen III, La vida de Rubén Darío escrita por el mismo (1912-1915), cuya edición estuvo a cargo de Diego Bentivegna, que incluye además de la autobiografía que da nombre al volumen Historia de mis libros, en el que repasa sus trabajos fundamentales (Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza) y El oro de Mallorca, una novelización de su vida.



El volumen III con los escritos autobiográficos de Darío, de próxima aparición, incluirá el sello de la MLA, asociación profesional de especialistas en lengua y literatura de los Estados Unidos, fundada en 1883. La distinción implicará también que la UNTREF será la primera universidad de la región que ingresará a la MLA. El primer libro que salió de las Obras Completas es la edición crítica de La caravana pasa (Tomo 6, volumen I), una selección de crónicas que Darío escribió originalmente para el diario La Nación desde París y que luego fueron publicadas en un libro en 1902 por la Casa Editorial Garnier Hermanos. En esos textos, el poeta cosmopolita, conocido por haber vivido y trabajado en diversos países como Francia, la Argentina, México, España y Chile, reflexiona sobre el arte, la cultura y la política de la época. El trabajo de edición estuvo a cargo del filólogo alemán Günther Schmigalle, uno de los investigadores más prestigiosos de la literatura de Darío. La edición de las Obras Completas de Darío está coordinada por el director de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos de la UNTREF, Daniel Link, y el coordinador académico del Archivo Rubén Darío Ordenado y Centralizado (AR.DOC) de la Universidad, Rodrigo Caresani.

La primera inquietud surgió en 2014 cuando Caresani le comentó a Link que las últimas Obras Completas de Darío tenían más de sesenta años y el material nuevo de los años '50 no estaba incorporado. “Me pareció un disparate pensar que un autor como Rubén Darío, que es no solo uno de los grandes poetas de la lengua castellana sino sobre todo alguien que funda una manera de pensar la lengua, el castellano de América, no tuviera una obra completa actualizada. Era un abandono que me resultaba intolerable”, recuerda Link. Lo que parecía imposible, más allá del entusiasmo, se fue materializando a través de la organización y el amparo de la EDUNTREF, dirigida por Alejandro Archain. En febrero de 2016, en el centenario de la muerte de Darío, Link organizó un Congreso Internacional titulado “La sutura de los mundos”, donde se fijaron los criterios de la edición de las Obras Completas y se empezó a distribuir el trabajo y a comprometer a investigadores de todo el mundo.

“Lo que Darío hizo con el idioma español no tiene comparación, salvo lo que hizo Dante con la lengua italiana –planteó Link cuando organizó el Congreso Internacional en 2016–. El español de América es muy distinto después de que Darío le imprime su poesía, sus ritmos. Darío transforma radicalmente la lengua. Las letras de tango son de estética modernista ciento por ciento. Desde el Barroco hasta él, no había sucedido absolutamente nada en la lengua española; con lo cual son cuatro siglos de vacío poético y lingüístico”. Para Link, las Obras Completas son “un acto de justicia” con Rubén Darío, “cuya conciencia está viva en los textos que nos ha legado”. La decisión del comité de la MLA de otorgarle el reconocimiento de calidad a las Obras Completas “avala el trabajo y lo certifica ante el mundo”, confirma Link y advierte que al mismo tiempo significa “un respaldo enorme y un compromiso para que los libros que sigan tengan el mismo rigor”.

Archain, director de EDUNTREF, destaca la importancia de que sea una editorial universitaria la que lleva a cabo el proyecto. “Se trata de un desafío de muy largo aliento que va a poner a disposición del público toda la obra del gran poeta latinoamericano, y esto requiere de una editorial como EDUNTREF, que trabaja con parámetros que, sin descuidar los aspectos comerciales, tienen en cuenta su misión vinculada con la difusión cultural y académica”. La publicación de las Obras Completas de Darío (1867-1916) permite que vuelvan a circular para el gran público los textos de uno de los escritores más relevantes en versiones fidedignas y anotadas. Tras décadas de abandono y descuido, la obra del poeta y cronista nicaragüense reaparece en una edición que rescata y recompone sus textos con máximo rigor filológico. El proyecto compilará toda la producción de Darío junto a nuevos materiales surgidos de la investigación. Cada libro ofrecerá versiones fidedignas de sus escritos, acompañadas de una introducción, aparato crítico con cotejo de variantes, notas explicativas y apéndices documentales. Justicia literaria y desmesura van de la mano.