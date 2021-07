Con hisopados negativos para todo el plantel, Cristian González encontró ayer otros problemas para armar el equipo que mañana recibirá a Deportivo Táchira en el parte médico que recibió. Lucas Gamba sufrió una lesión muscular y no jugará, al tiempo que Leandro Desábato, el refuerzo que se sumó el viernes, se lesionó en la primera práctica y no estará disponible para las próximas semanas. Estas bajas se suman a las de Jorge Broun y Marco Ruben, aislados por covid-19, y Milton Caraglio. El defensor Ricardo Garay, por su parte, no puede salir de Paraguay ni ingresar a nuestro país y su inclusión a las prácticas es una incógnita. Emiliano Vecchio jugará mañana y acompañará en el ataque a Alan Marinelli y Luca Martínez Dupuy.

En el segundo partido de la temporada, Cristian González decidió rotar el plantel, lo que generó dudas en la preparación física del equipo. “Preservamos jugadores para el jueves”, explicó tras la caída ante Godoy Cruz en el debut de Liga Profesional. El objetivo es el partido revancha con Deportivo Táchira por Copa Sudamericana pero sorprendió la rotación que dispuso en la primera semana de competencia del semestre.

Aunque el equipo canaya que jugará mañana en el Gigante de Arroyito a las 21.30 no será el titular. Porque las lesiones y los contagios de coronavirus lo llevan al entrenador a improvisar, al menos en el ataque, donde apostará por Marinelli y Dupuy, opción que nunca antes eligió. Se queda con los juveniles porque Ruben se contagió de coronavirus, presumiblemente de Broun, su compañero de habitación en la concentración y quien no fue aislado debidamente cuando informó el positivo de su pareja. El arquero y el nueve no estarán mañana en el Gigante. Aunque ayer se confirmó que Broun no generó un brote de coronavirus dado que todos los hisopados dieron negativo, por lo cual los jugadores que entrenan quedaron habilitados para jugar con Deportivo Táchira.

De igual modo, otra de las bajas será Caraglio, en su caso porque no fue habilitado para los octavos de la Sudamericana. Si Central pasa a cuartos, será inscripto. El Kily sacó a Vecchio en el segundo tiempo en Mendoza para evitar que se lesione, dado que viene de superar un desgarro, y será titular ante los venezolanos. También volverá Luciano Ferreyra, en un mediocampo que completarán Emmanuel Ojeda y Diego Zabala.El chico Romero seguirá en el arco. En la defensa jugará Fernando Torrent junto a Gastón Avila, Facundo Almada y Lautaro Blanco. Este equipo probará esta mañana el Kily González en la práctica en Arroyo Seco.

Entre las opciones no se encontraba Desábato dado que el ex Vélez se incorporó el viernes. Pero el primer día de entrenamiento sufrió un desgarro, por lo cual estará tres semanas inactivo, lo que prolonga por más de un mes, al menos, su preparación para poder llegar a quedar a disposición del técnico. Llegó como refuerzo pero no estará disponible en la primera parte del semestre. Algo parecido puede ocurrir con el paraguayo Garay, aunque en su caso porque no puede lograr venir a la ciudad por las restricciones sanitarias impuestas en nuestro país como en Paraguay. El defensor de Nacional de Paraguay firmó por un año y medio y para incorporarse necesita obtener una visa de trabajo que por ahora ni siquiera logra tramitar. Si la situación laboral no se resuelve en la próxima semana se puede caer su contratación para jugar con la auriazul.