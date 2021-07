"Es la primera vez que no tenemos ningún aglomerado urbano en alarma epidemiológica", celebró la titular del Ministerio de Salud, Carla Vizzotti. La ministra remarcó que "por séptima semana consecutiva hay un descenso de los casos" de covid-19 y que, desde que arrancó la segunda ola de la pandemia en el país, "por primera vez estamos debajo de la cantidad de internaciones que hubo en el pico de la otra ola". También remarcó que "están disminuyendo las personas fallecidas, aunque el número sigue siendo alto".

Mientras se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo después de haber viajado al Reino Unido, Vizzotti analizó los datos de la evolución de la pandemia y el plan de vacunación en Argentina.

"Está llegando un número importante de vacunas, vamos a poder acelerar las segundas dosis pendientes. A esta altura es más importante priorizar la vacunación con la segunda dosis, sobre todo en los mayores de 60, que seguir vacunando menores de 40. Si bien tiene su ventaja y previene alrededor del 50 por ciento la posibilidad de infección, y eso es importante, siempre hay mayor mortalidad en los mayores de 60 años con una dosis que en los menores de 40 sanos sin dosis”, dijo la ministra en una entrevista con Radio Con Vos. “Estamos balanceando el riesgo --explicó--, es momento de acelerar la segunda dosis y seguir trabajando para recibir la Sputnik. Tenemos 143 mil dosis producidas en Argentina y esperamos que se liberen a principios de agosto.“

Vizzotti advirtió que están bajando las internaciones en terapia intensiva por covid, y que "recién estamos por debajo del pico del año pasado", con unas 4 mil personas internadas. "Cuando uno ve los datos por fecha de muerte, la curva de muertes está descendiendo, pero esperamos que se profundice ese descenso", dijo, porque la cifra actual "todavía es alta".

El impacto de la vacunación, comentó, ya se está manfiestando claramente. "La proporción de personas mayores de 60/70 (que son los mayormente vacunados con dos dosis) entre las muertes está bajando. La proporción de fallecidos con una dosis de la vacuna es menos del 1 por ciento, y con dos dosis es más baja todavía --estimó--. Lo mismo pasa en las internaciones en terapia intensiva: la proporción de personas vacunadas es mucho más baja que la de personas no vacunadas." La expectativa, dijo la ministra, es que "la vacuna esté teniendo un rol importante en la reducción de los casos y una eficacia todavía más importante en prevenir la hospitalizacion y la muerte".

Consultada sobre la vuelta a clases presenciales en CABA, Vizzotti señaló primero que "tanto la Ciudad como la Provincia de Buenos Aires, en la región metropolitana, ya han salido de la alarma epidemiológica, del alto riesgo" y que "no hay ningún aglomerado urbano en alarma para suspender las clases". No obstante, observó que "obviamente, a mayor circulacion y a menor distancia y mayor contacto hay más riesgo de aumentar el número de casos, sobre todo entre los mejores de 18 años que no están vacunados". Es decir, aún sigue siendo importante respetar las medidas sanitarias preventivas.