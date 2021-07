La vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, posteó en la red social Twitter la intervención de la senadora neuquina Silvia Sapag (FdT) durante la última sesión de la Cámara alta en la que cuestionó duramente la “mala intención” y “la especulación política” con fines electorales del senador porteño Martín Lousteau (UCR-JpC), quien comparó en una entrevista periodística los 30 mil detenidos-desaparecidos de la última dictadura cívico militar con los 100 mil muertos que produjo la pandemia de la covid-19. "El señor Lousteau compara lo incomparable. Los 30.000 son muertos, fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Y nuestros 100.000 son fallecidos, a pesar de las atenciones que el Estado brindó para cuidarlos, pero sus cuerpos no resistieron", sostuvo Sapag en el recinto. Losteau, presente en esa sesión prefirió no responder ni brindar explicaciones. Ayer tampoco: “No vamos a decir nada”, dijeron en el entorno del senador radical ante la consulta de PáginaI12.

"Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia", escribió la ex presidenta en la red social.

Sapag pidió la palabra en la sesión del Senado del jueves 15 de julio para hacer una cuestión de privilegio contra los dichos del senador radical. "Lousteau dijo que son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado. Miré su biografía. Tiene 50 años, chico no es. Ocupó distintos cargos de relevancia por lo que infiero que tiene capacidad crítica y de razonamiento, una lógica analítica y conocimiento de lo que es la ambigüedad en el uso del lenguaje", arrancó Sapag y agregó: "El señor Lousteau compara lo incomparable. Quiero saber si la intención de Lousteau es disminuir la intencionalidad de la dictadura o confundir y mostrarnos tres veces peores que la dictadura”.

“No son lo mismo nuestros 30.000 muertos de la dictadura que nuestros 100.000 fallecidos de la pandemia. No son lo mismo los muertos, los desaparecidos, los torturados, los violados, los humillados, los degradados, los despojados, los bebés robados, los tirados vivos de los aviones. No es lo mismo el Estado que estuvo detrás de este horror que el Estado que está detrás de la pandemia, buscando cuidarnos, evitando el contagio, buscando, proveyendo y creando vacunas, inventando terapias, asistiendo a los trabajadores y las familias, construyendo hospitales y equipando hospitales, capacitando personal, consiguiendo equipamiento de protección”, afirmó la senadora neuquina para luego insistir en marcar las diferencias de la amañada comparación de Lousteau.

"No es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos que construir hospitales y centros de atención para nuestros enfermos. No es lo mismo aviones tirando jóvenes dormidos al río que aviones buscando millones vacunas por todo el mundo", sostuvo Sapag.

Con voz clara y sin exaltaciones continuó: "No es lo mismo causar deliberadamente dolor picaneando penes, vaginas, llagas a buscar la vacuna, el alivio. No es lo mismo armas camastros metálicos para la tortura con picana a buscar una mayor disposición de camas UTI en todo el país. No es lo mismo desaparecer personas, violar presas, tener esclavas sexuales a legislar por la identidad, por la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, al cupo laboral para la disidencia".

"No es lo mismo formar parte del Plan Cóndor que formar parte de la comunidad científica con otros países para buscar el alivio para que podamos curarnos. No es lo mismo quedarse con Papel Prensa a punta de pistola y tortura a darles ATP a los trabajadores de los diarios La Nación y Clarín", repasó Sapag para remarcar las diferencias entre los tiempos del terrorismo de Estado y la de un gobierno democrático asistiendo en medio de la pandemia.

"No es lo mismo el Estado que estuvo detrás del horror de la dictadura que el Estado que está creando y proveyendo vacunas. No es lo mismo un Estado que mata, humilla y degrada que un Estado a un Estado que cuida”, remarcó.

En el cierre, volvió sobre a referirse a la intencionalidad del senador radical: “Por eso, por la edad, formación y experiencia de Lousteau no tenga entendimiento. No es creíble que no tenga entendimiento. No puede ser que su especulación política ante una elección le permita decir lo que dijo. Estamos con mucho dolor los argentinos y argentinas. Quiero resaltar la mala intención del senador Lousteau", concluyó Sapag.