"La Noche del Apagón se los llevaron en un furgón. Porque se los llevaron, juicio y castigo al represor". La arenga con ritmo de carnavalito se escuchó ayer durante los 8 kilómetros que distan desde Calilegua a Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma de las Yungas jujeñas.

La marcha, que volvió ayer otra vez a la presencialidad tras un año en que se suspendió por la pandemia de la covid-19, recuerda cada año la Noche del Apagón, la acción represiva llevada a cabo en plena dictadura cívico militar, desde el 20 al 27 de julio de 1976, cuando miembros del Ejército, la Gendarmería y la policía jujeña provocaron una serie de cortes de luz para faciliar el secuestro de unos 400 obreros y estudiantes, 33 de los cuales continúan desaparecidos.

A 45 años de esos hechos, víctimas, familiares, integrantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales y políticas, interpelaron al poder económico partícipe de la dictadura cívico militar y eclesiástica en Jujuy. El lema de la marcha fue el reclamo de juicio ya al empresario Carlos Pedro Blaquier, propietario del poderoso Ingenio Ledesma, y a Alberto Enrique Lemos, que fue gerente de esa empresa.

En el acto que se hace todos los años al final de la marcha, los discursos pusieron énfasis en la necesidad de que se avance en el juzgamiento al empresario azucarero. Ana María Martínez, ex presa política de San Pedro de Jujuy, agradeció a los presentes por levantar las banderas de justicia ante la impunidad del poder económico. "Blaquier ha hecho desastre", afirmó al recordar que ella fue detenida cuando tenía 17 años.

También Ángela Córdoba, detenida y hermana de los detenidos desaparecidos Leandro y Germán Córdoba, se sumó a este pedido: "En este 2021 espero que logremos la justicia que merecemos". "Hemos sufrido siempre y no nos resignamos", sostuvo. En su caso fue detenida a los 19 años, "por averiguar por mis hermanos".

Ernesto Samman, víctima de las noches de los apagones, recordó a los estudiantes de la Escuela Normal que fueron desaparecidos. "Este año sentimos un oxígeno de la Justicia", afirmó en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la falta de mérito a Blaquier y a Alberto Lemos, que fue gerente de Ledesma.

"Hace años sostenemos la verdad con documentación que nos respalda. Hoy muchos de los sobrevivientes se han ido sin ver justicia", lamentó.

En este sentido Nando Acosta resaltó que "lo de hoy demuestra que no nos ganaron, ni nos han vencido. Lo de la Justicia con Blaquier permite habilitar un espacio de justicia hacia los compañeros". "A pesar de estar a 45 años que no se ha hecho justicia, demuestra que no nos han vencido y vamos a seguir peleando de esta manera es lo que posibilita que se haga justicia", insistió.

"En una provincia donde el fraude electoral, donde esto permite que el 25% de los electores se quede con el 75% de los cargos, que los socios de Blaquier se queden con el poder, esta marcha demuestra una expresión de conciencia popular" y "va a lograr también que los presos políticos queden libres y los explotadores/carceleros puedan ir presos", aseguró.

La ya tradicional marcha comenzó a las 15, por la ruta nacional 34, con las históricas banderas que identifican a Madres de Detenidos Desaparecidos de Ledesma, la organización de Derechos Humanos Capoma, HIJOS Jujuy. Acompañaron organizaciones sociales y gremiales como la Tupac Amaru, la CCC, el Movimiento Evita, ATE Verde y Blanca, comunidades indígenas.

También se recordó a madres históricas y su lucha, resonaron los nombres de Olga Márquez de Aredez y Eulogia Cordero de Garnica, entre otras. Y se leyeron adhesiones de organismos de derechos humanos de otras partes de la provincia y el país, como Madres de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, la Asociación de Expresos Políticos de Jujuy, Abogades de Derechos Humanos de Jujuy, Madres de Plaza de Mayo.

Presos políticos hoy

En este acto también estuvo la weychafe (mujer guerrera) Moira Millán, del Pueblo Nación Mapuche e integrante del Movimiento Indígenas por el Buen Vivir. "Me fortalece el espíritu de lucha digna de Jujuy, me honra participar por primera vez", dijo antes de llamar la atención sobre el hecho de que en la actualidad siga habiendo presos políticos.

"Veo que que el poder político sigue con mucha impunidad manipulando los medios de comunicación, es espeluznante lo que vive la gente. He escuchado y recabamos información sobre la violación sistemática de los derechos humanos. Acá se sigue hablando de presos políticos y existe esa realidad y hay mucha indolencia. No se puede estar de acuerdo con la persecución, el hostigamiento, como es la detención de Milagro Sala. No se puede naturalizar ni justificar esa violencia y nos falta mucho para que liberen a los compañeros y compañeras", sostuvo.