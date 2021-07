Una imagen que expone las prácticas machistas dentro del fútbol femenino se volvió viral en las últimas horas y generó fuerte indignación en las redes sociales, luego de que una jugadora del equipo Olimpia de Paraguay fuera premiada por su desempeño con un set de ollas para la cocina.

El hecho tuvo lugar el pasado martes 20 de julio, cuando Olimpia de Paraguay salió victorioso en su visita a Guaraní por la fecha 3 de la Liga de Fútbol Femenina de ese país. Tras los resultados, el club eligió a Dahiana Bogarín como la jugadora más destacada, quien realizó el primer gol durante el primer tiempo del encuentro.

Si bien usualmente se comparten fotos con alguna placa o una distinción alusiva al deporte, la imagen que compartió el equipo fue la de Dahiana junto a un set de ollas para cocinar.

"Dahiana Bogarín fue elegida jugadora destacada de la fecha 3, con victoria ante Guaraní, y se llevó el premio de Casa Tramontina", publicaron desde la cuenta oficial del club, junto a la foto de la jugadora sosteniendo el "premio".

Los usuarios de Instagram no tardaron en cuestionar el mensaje machista que representaba premiar a la jugadora de esa manera. "¿Cómo vas a regalar eso?", "¿un mejor regalo no había?", "ella está en un equipo de fútbol o de gastronomía?", "¿por qué no le regalan lo mismo que a los hombres?", fueron algunos de lo comentarios que se pudieron leer.

"'Nos dejan' jugar al fútbol pero nos regalan ollas. 'Nos dejan' participar de la doma pero nos regalan una cocina. ¿Qué quiere decir? Eso, que las reglas las ponen ellos, que un poco está bien, pero tenemos que recordar cual es nuestro lugar en la sociedad. Lo doméstico, el cuidado, la casita", cuestionaron desde el colectivo Mujeres Que No Fueron Tapa.

A través de una publicación, señalaron que "no se trata de si a la chica que recibe las ollas le gusta cocinar o no, o si las ollas son buenas o la cocina la necesitaba" sino que "se trata de analizar estos hechos como mensajes que expresan a una cultura entera que nos recuerda con cada gesto cuál es nuestro lugar, que nos manda a cocinar y a lavar los platos. Que premia a los varones con dinero y a nosotras con electrodomésticos".



Y concluyeron: "Nos cuesta, nos la hacen difícil, nos regalan ollas y cocinas, nos niegan espacios, nos va a costar, pero acá estamos, en las canchas, en las domas, en las calles, en las universidades, en las fábricas, en todos lados".