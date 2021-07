La actriz Tommy Dorfman, conocida por formar parte de la serie "13 Reasons Why", compartió en una entrevista que brindó a la revista Time que se identifica como una mujer trans.

"Encantada de volver a presentarme como la mujer que soy hoy. Mi pronombre es ella", publicó la artista en su cuenta de Instagram, donde también subió un video con un fragmento de la entrevista con el medio internacional.

En diálogo con Time, Dorfman contó que durante un año "se ha identificado y ha vivido en privado como una mujer trans", y detalló que durante los últimos meses estuvo documentando su transición en Instagram para que el mundo conociera su historia.



"Considero el día de hoy como una reintroducción a mí como mujer, después de haber hecho una transición médica. Salir del armario siempre se ve como una gran revelación, pero yo nunca salí. Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans. Mis pronombres son ella. Mi nombre es Tommy ", aseguró.

Asimismo, la actriz dejó un mensaje para el colectivo travesti trans: "Estoy especialmente agradecida con todas las personas trans que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellos mismos antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrarme y ocupar un espacio en este mundo".



En otra parte, Dorfman informó que mantendrá su nombre, que es en honor al hermano de su madre que murió poco después de que ella naciera. "Me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras agonizaba. Esta es una evolución de Tommy. Me estoy volviendo más Tommy", afirmó.

Por último, se refirió al desarrollo en su carrera profesional: "Estoy pensando en cómo puedo incluir mi cuerpo trans en el cine y la televisión. Lena Dunham me dio mi primer papel como chica el año pasado; fue muy emocionante. Es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad. Algunos días me siento como si tuviera 14 años".