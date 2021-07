El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, debió ser trasladado a una sala de terapia intensiva al presentar dificultades para respirar después de haber dado positivo de coronavirus. El jefe comunal permanece allí con asistencia de oxígeno. "Debido al compromiso físico del cuadro y sus múltiples factores de riesgo, el pronóstico del paciente es reservado", indica el último parte médico, difundido este viernes, dado que se le detectó una neumonía bilateral.

El propio Ishii contó en Twitter, hace tres días, que se encontraba aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo. "Me encuentro en mi hogar junto a mi familia, con muy buen estado de salud y trabajando diariamente para los paceños", había expresado a través de Twitter. Ayer confirmó en la red social que su hisopado era positivo. "Por recomendación médica me encuentro en el Hospital y Centro de Tratamiento Vía Área de Covid-19 con un gran equipo de médicos y enfermeras que me están acompañando durante el proceso", añadió.

El sábado por la mañana, el intendente había estado junto a un familiar que presentó síntomas y ese mismo día dio positivo. En un principio, los tests rápidos le habían dado negativo a Ishii, pero todo cambió el miércoles, cuando presentó un estado febril. El PCR confirmó que se había contagiado.

Ishii tiene 62 años y es paciente de riesgo y se encuentra en el Hospital Domingo Angio. Ya había completado el esquema de vacunación de dos dosis. En marzo pasado lo habían operado de una hernia. Salvo por un breve interregno, ha gobernado José C. Paz desde 1999.