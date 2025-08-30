Un oficial de la Policía de la Ciudad mató este sábado a un hombre en el barrio porteño de La Boca cuando le intentó robar el arma reglamentaria.

El suceso pudo ser registrado por una cámara de monitoreo urbano ubicada en el cruce de las calles Olavarría y Necochea, el lugar de los hechos, lo que permitió corroborar la secuencia del incidente.

El accidente mortal tuvo lugar durante la mañana, pasadas las 6:30, cuando el agente se encontraba cumpliendo sus tareas de vigilancia. Según el relato del policía, fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego. El delincuente le habría dicho en ese momento: “¿Te querés morir? Dame el fierro”, para obligarlo a entregar su pistola.

Tras la amenaza, se produjo un forcejeo entre ambos. En medio del enfrentamiento, el oficial le disparó cuatro veces al agresor, que resultó herido de gravedad.

El delincuente falleció en el lugar tras la llegada de personal del SAME, que constató su muerte. No trascendió la identidad de la víctima. En el lugar de los hechos intervino el personal de la Policía Federal Argentina.