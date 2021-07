Las negociaciones entran en su fase decisiva cuando se acerca el cierre de listas y se siguen despejando incógnitas. Por ejemplo, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, bajó su lista de diputados, la tercera que iba a competir en provincia de Buenos Aires. Pero nadie sabía decir a ciencia cierta si apoyará a Diego Santilli o a Facundo Manes. La funcionaria plantense Carolina Píparo presentó su renuncia y se pasó raudamente al espacio de José Luis Espert. En la Ciudad persiste una lista radical impulsada por Luis Brandoni que no se baja. En Córdoba hay un principio de incendio que tiene a Mauricio Macri en el centro de la escena. Y en Santa Fe van a competir cuatro listas distintas.

La provincia de Buenos Aires se terminó de ordenar hacia una interna entre Santilli y Manes, cuando el tercero en discordia, Posse, se bajó. Derrotado en las internas de la UCR bonaerense, iba a probar suerte. El PRO le ofreció el tercer lugar en su lista, pidió más y al final -al parecer- no sería candidato. Nadie sabía a cuál de los dos va a apoyar, aunque en el PRO dan señales de que puede terminar estando del lado de Santilli, pese a que la otra lista representa a la UCR oficial. Corrección: porque la otra lista representa a la UCR oficial, con la que Posse está enfrentado.

"Luego de una intensa labor inclusiva damos fin a la postulación de nuestro espacio. Tempranamente planteamos que el radicalismo debía ser protagonista a la par de sus aliados antes que meramente espectador y ese objetivo fue cumplido luego de la masiva concurrencia a la elección interna", afirmó Posse, como forma de hacer una salida elegante de la interna.

Ahora todo queda entre Santilli y Manes. Al ex vicejefe porteño (renunció el jueves) lo apoyan Elisa Carrió, los dos Macri (Mauricio y Jorge) y el dúo Horacio Rodríguez Larreta-María Eugenia Vidal. A Manes lo respalda la UCR, con Martín Lousteau, y Margarita Stolbizer. Todo indica que la líder del GEN no será candidata y que el segundo lugar lo ocupará la dirigente radical Alejandra Lorden, que compartió ya foto y recorrida con Manes (que, por ahora, no dijo una palabra).

El cierre de listas no careció de fugas de último momento. Tras cansarse de no obtener los lugares que quería en las listas, la ex secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género (acaba de renunciar) de La Plata abandonó al PRO y se pasó con todo al espacio de José Luis Espert.

“Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula”, escribió Piparo, quien dijo que se había cansado de que las listas se decidan entre unos pocos dirigentes y no haya una gran interna de la oposición.

En la Ciudad, el panorama parecía estar ordenado entre la lista de Vidal y la de Ricardo López Murphy, cuando surgió una tercera con Luis Brandoni, Jesús Rodríguez y el ex ministro (perdón, secretario) de Salud Adolfo Rubinstein.

La lista de Adelante Ciudad la integran Rubinstein, Facundo Suárez Lastra, el químico Galo Soller Illia, Brandoni y la economista Ana Lia Etchegaray, entre otros.

En tanto, se confirmó que quien encabezará la lista de legisladores porteños del PRO en la Ciudad: Emanuel Ferrario, un dirigente cercano a Vidal. No será finalmente el secretario general Fernando Straface. Ferrario se encamina así a ser el próximo vicepresidente primero de la Legislatura y el que, en los hechos, reemplazará a Santilli en el rol de manejar la relación con el Ejecutivo.

En Córdoba, Juntos por el Cambio va camino a una interna salvaje, salvo que haya algún acuerdo de último momento. Mario Negri tuvo conversaciones con el ex presidente, que sigue en Europa, para llegar a un acuerdo y el jueves la mesa nacional del PRO apuntó a restarle apoyo a Luis Juez (que sería su candidato a senador) y acordar con Negri. Pero quien impidió el acuerdo fue Macri, que se negó a bajar a su candidato Gustavo Santos. Todo estalló por los aires y el viernes la UCR de Córdoba estaba reunida y preparando una lista que tendría a Negri para senador y a Rodrigo De Loredo como cabeza de diputados, con Mestre en el tercer puesto.

Por último, en Santa Fe habrá cuatro listas, con apoyos cruzados. La primera tiene el respado de Martín Lousteau y suma a radicales que se alejaron del Frente Progresista, como Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena. Esa misma lista lleva en diputados a un dirigente del PRO, Gabriel Chumpitaz. La segunda lista es PRO pura: la encabeza Federico Angelini, junto a Luciano Laspina y la "celeste" Amalia Granata. Tiene el respaldo de Macri, Larreta y Bullrich. La tercera la banca Elisa Carrió y otra parte del radicalismo: tiene al frente al ex indendente de Santa Fe José Corral, pero lo acompañan otros dirigentes del PRO, como Astrid Hummel y Roy Gomez Molina. Y la última, también del radicalismo, suma a la periodista Carolina Losada y a Dionisio Scarpin como aspirantes a senadores con el expresidente de la UCR Mario Barletta para diputado, acompañado por otra dirigente del PRO, Germana Figueroa Casas.